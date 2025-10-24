El Pleno del Congreso aprobó el dictamen que promueve la vacunación gratuita contra el Virus del Papiloma Humano (VPH) para personas diagnosticadas con Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH), Tuberculosis (TBC) y condiciones de inmunosupresión.

La medida se respaldó con 78 votos a favor y dos abstenciones. Posteriormente, con 86 votos, se exoneró el texto de la segunda votación, con lo que la ley será remitida al Poder Ejecutivo para su promulgación.

Este dictamen, que unifica los proyectos 6376, 8977, 9506 y 9898, establece que el Ministerio de Salud (Minsa) deberá elaborar un plan de lineamientos con el objetivo de asegurar la vacunación constante de estos pacientes.

La vacuna protege contra la infección por ciertas cepas del VPH. Foto: ¡Stock.

Los tres puntos clave de esta iniciativa

El Legislativo, a través de un comunicado de prensa, detalló que el plan abarca tres componentes clave:

Prevención: Mediante campañas de información y la vacunación gratuita contra el VPH

Mediante campañas de información y la contra el VPH Detección Temprana: Garantizando el acceso obligatorio y gratuito a pruebas de Papanicolaou y detección del VPH

Garantizando el a pruebas de Papanicolaou y detección del VPH Tratamiento: Asegurando la cobertura médica o quirúrgica necesaria en todo el territorio nacional

Enfermera del Minsa aplicando una dosis de vacuna contra el VPH | (Foto: El Comercio)

Además, el Minsa deberá implementar estrategias para reducir las brechas en la cobertura de vacunación y realizar campañas de concientización sobre los beneficios de la inmunización.

De igual forma, la norma también declara de interés nacional la creación e implementación de un Plan Nacional para la prevención, detección y tratamiento del cáncer de cuello uterino, autorizando al Ejecutivo a realizar las modificaciones presupuestarias para su financiamiento.

Durante el debate, la congresista Magaly Ruiz, presidenta de la Comisión de Salud y Población, explicó que el VPH es la principal causa del cáncer cervicouterino, citando a la Organización Mundial de la Salud.

A su vez, la congresista Kelly Portalatino indicó que más de 91 000 personas viven con VIH en el país y que anualmente se registran entre 35 000 y 50 000 casos de tuberculosis, enfermedades que afectan a sectores vulnerables.

Por su parte, la congresista Magaly Santisteban enfatizó el impacto del cáncer de cuello uterino, señalando que cada año se reportan cerca de 4 800 casos y más de 2 500 muertes. “Fallecen siete mujeres cada día por una enfermedad prevenible”, dijo.