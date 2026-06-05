Resumen
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El congresista Alejandro Cavero dijo que renunció a su militancia al partido político Avanza País, pero aseguró que seguirá siendo parte de la bancada parlamentaria.
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