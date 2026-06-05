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Alejandro Cavero seguirá siendo parte de la bancada Avanza País pese a renunciar a la militancia. (Foto: Congreso)
Alejandro Cavero seguirá siendo parte de la bancada Avanza País pese a renunciar a la militancia. (Foto: Congreso)
Por Redacción EC

El congresista Alejandro Cavero dijo que renunció a su militancia al partido político Avanza País, pero aseguró que seguirá siendo parte de la bancada parlamentaria.

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