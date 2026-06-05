El congresista Alejandro Cavero dijo que renunció a su militancia al partido político Avanza País, pero aseguró que seguirá siendo parte de la bancada parlamentaria.

A través e su cuenta de X, el legislador dijo que días atrás decidió renunciar a Avanza País y expresó su agradecimiento a los dirigentes. “Pero he decidido tomar mi propio camino. Les deseo la mejor de las suertes en aquello que emprendan”.

“Permaneceré en la bancada Avanza País con quienes hemos realizado una excelente labor a lo largo de estos años hasta el último día de mi mandato parlamentario”, detalló.

Queridos amigos, deseo comunicar a través de este medio que hace algunos días atrás decidí renunciar al partido político Avanza País. Agradezco a sus dirigentes por la oportunidad, pero he decidido tomar mi propio camino. Les deseo la mejor de las suertes en aquello que… pic.twitter.com/v4Nb8aGRcw — 🇵🇪 Alejandro Cavero (@AlejandroCavero) June 4, 2026

En su publicación, Alejandro Cavero compartió la carta de renuncia que envió al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) el 18 de mayo donde informa que decidió renunciar a la militancia a la agrupación Avanza País - Partido de Integración Nacional “de manera voluntaria”.

Lo que formalmente solicita en el documento es que proceda a excluirlo del padrón de afiliados.