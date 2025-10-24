La Municipalidad de Surco presenta una denuncia ante la Comisión de Ética contra la congresista María Acuña (Alianza para el Progreso) tras el ataque de su personal a trabajadores ediles el último jueves.

A través de sus redes sociales, dicha comuna informó que la agresión de personas vinculadas a la legisladora ocurrió mientras cumplían labores en el parque 17 de Los Álamos de Monterrico.

El hecho se produjo cuando personal de Acuña Peralta empujó, amenazó y lanzó ladrillos y fierros desde lo alto de la vivienda, ubicada en la urbanización Los Álamos de Monterrico.

“Ante esta grave situación, la Municipalidad de Surco presentará una denuncia ante la Comisión de Ética del Congreso de la República contra la congresista María Acuña por la conducta impropia de su entorno, que denigra la investidura parlamentaria y socava el principio de respeto a la autoridad”, subrayó.

Asimismo, la Procuraduría Pública Municipal formulará denuncia contra María Acuña ante el Ministerio Público por los presuntos delitos de violencia y resistencia a la autoridad y tentativa de homicidio.

Áreas recuperadas

Cabe recordar que la municipalidad de Surco informó el pasado 22 de octubre que logró recuperar 398 m2 de área ocupados indebidamente por dos lotes de la manzana AV en el parque 18.

La recuperación se dio luego que los propietarios de los lotes 6 y 11 optaron por el retiro voluntario y desistieron de seguir con la demanda judicial que habían interpuesto para frenar el accionar de la autoridad municipal.

Después de coordinaciones con los propietarios, la comuna procedió a retirar las estructuras que habían sido construidas en las áreas excedentes de dichos lotes, como muretes de concreto y piscina.

“A la fecha, ya se ha recuperado más de 4,500 m2 de espacio público en Los Álamos de Monterrico y este proceso continúa hasta recuperar completamente los 11 parques invadidos”, informó.

“En lo que va de la presente gestión, la Municipalidad de Surco ha recuperado cerca de 20,000 m2 de espacios públicos que habían estado ocupados indebidamente por particulares en diversos sectores del distrito, tanto en zonas de bajos recursos económicos como en zonas de mayor poder adquisitivo”, agregó.