El Ministerio de Salud (Minsa) informó que se inmovilizó el 100 % del lote ABO25001 del medicamento Edetoxin 200 mcg/2mL -usado como sedante- por estar relacionado a casos de la bacteria Ralstonia pickettii, causante de infecciones en los servicios de salud.

Además, se dispuso el cierre temporal del laboratorio Nordic Pharmaceutical Company S.A.C., según informó el viceministro de Salud Pública, Ricardo Peña, en conferencia de prensa.

“Estamos cursando la información a Procuraduría para que se tomen las acciones correspondientes de índole civil y penal”, señaló al brindar detalles de las acciones que realizó el Minsa ante el brote de infección intrahospitalario por Ralstonia pickettii.

Tras la detección del brote en el Instituto Nacional de Salud del Niño (INSN) de San Borja, el Ministerio de Salud realizó la investigación del brote para determinar fuente de infección y contaminación, y factores que ocasionaron el brote.

“Durante el procedimiento de calidad, hemos tomado muestras de un listado de medicamentos y se realizaron ensayos de esterilidad para identificar patógenos. Estos ensayos demoran 21 días”, indicó.

“Sin embargo, al día 16 se identificó el crecimiento de un microorganismo en uno de los medicamentos. Ante ello, inmediatamente Digemid emitió la Alerta Sanitaria N° 116-2025 para la inmovilización del lote”, agregó.

Cabe recalcar que, en comparación con otros países respecto al tiempo de respuesta, el Perú identificó la fuente de contaminación en un plazo de 41 días, superior a Estados Unidos, Reino Unido, Turquía y Australia, países donde el tiempo de investigación ha sido entre 3 y 8 meses.

Peña precisó que, de los 24 000 frascos importados de la India, se han recuperado 20 251, es decir, más de 84 % en las primeras 40 horas.

“Tenemos más de 20 inspectores que están a nivel nacional para recuperar la cantidad restante de ampollas”, acotó la directora general de la Digemid, Delia Dávila Vigil.

Asimismo, el viceministro detalló que se identificaron 28 casos de infección, de los cuales 13 se dieron en el INSN San Borja, y los demás en otros tres hospitales, una clínica y en un centro médico de diálisis.

De los 28 pacientes, 15 ya están de alta. “Ningún fallecido está vinculado al medicamento contaminado Edetoxin”, aclaró.

El viceministro hizo un llamado a la calma ya que este medicamento no se prescribe de manera ambulatoria en las farmacias, sino que se aplica a pacientes hospitalizados en las unidades de cuidados críticos.

Como parte de las acciones, el Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades (CDC Perú) también emitió hoy la alerta epidemiológica AE–CDC Nº006-2025 en la que se notifica a los establecimientos de salud públicos y privados a implementar las acciones de prevención y control de infecciones en los servicios de salud.

Ralstonia pickettii es una bacteria ambiente, oportunista de baja virulencia. Ha sido identificada como causa de brotes en hospitales, debido a su capacidad para contaminar soluciones médicas como agua estéril, solución salina y desinfectantes, especialmente en pacientes inmunocomprometidos.