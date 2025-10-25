El ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Wilder Sifuentes, llegó este sábado hasta la cuadra 6 del jirón Junín, en el Cercado de Lima, para inspeccionar las acciones del Gobierno frente al incendio registrado en un inmueble ubicado a pocos metros del Congreso de la República.

El titular del sector informó que el gerente general de Sedapal se encuentra en la zona coordinando el abastecimiento de agua. Detalló que, además de las dos cisternas que inicialmente apoyaron las labores, se sumaron cinco más para reforzar el suministro durante la emergencia.

Incendio en jirón Junín: cuatro bomberos heridos y evaluación de daños por parte del Ejecutivo. (Foto: GEC)

Sifuentes adelantó que el Ejecutivo evalúa declarar la zona en emergencia, lo que permitiría la entrega de bonos y apoyo humanitario a las familias afectadas. En esa línea, explicó que se habilitarán carpas y albergues temporales en coordinación con la Municipalidad Metropolitana de Lima, debido a que varias viviendas presentaron daños estructurales considerables.

“ Totalmente está confinado. La presión de agua también la hemos subido para poder hacer el control”, precisó el ministro, tras confirmar que el fuego había sido contenido por el Cuerpo General de Bomberos.

Asimismo, el funcionario indicó que corresponde a la Municipalidad de Lima realizar el empadronamiento de las familias damnificadas, a fin de gestionar posibles bonos de vivienda y otros beneficios de asistencia estatal.

Por su parte, el brigadier mayor del Cuerpo General de Bomberos, Fredy Rivera, informó que cuatro bomberos resultaron heridos durante la emergencia. Tres de ellos sufrieron lesiones leves cuando un techo colapsó sobre sus piernas, mientras que el cuarto presentó síntomas por inhalación de humo debido a una falla en su casco. Todos fueron trasladados a hospitales de EsSalud y se encuentran fuera de peligro.

Finalmente, el ministro Sifuentes señaló que se investigará el origen del incendio y que se revisarán las condiciones de seguridad de las edificaciones antiguas del centro histórico, para prevenir futuras emergencias.

