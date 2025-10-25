La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) informó que este domingo 26 de octubre se modificarán diversas rutas del transporte público con motivo de la procesión del Señor de los Milagros, que saldrá desde el templo de Las Nazarenas con destino al Callao.

El recorrido de la venerada imagen implicará cierres y desvíos temporales en diferentes puntos de la capital, los cuales se aplicarán de manera progresiva de acuerdo al avance de la procesión, bajo la coordinación de la Policía Nacional del Perú (PNP).

Metropolitano

Cuando la procesión se encuentre por el Cercado de Lima, en la av. Tacna, el servicio regular A y el Lechucero (madrugada) circularán por la av. Alfonso Ugarte, en ambos sentidos, con parada en la estación Quilca – El Peruano, en tanto el servicio regular C solo llegará hasta la estación Central. Las estaciones Colmena, Jirón de la Unión, Tacna y Castilla permanecerán cerradas de manera temporal de acuerdo al avance de la procesión.

Plan de ruta del Metropolitano.

Corredor Azul

En el caso de que la procesión se movilice por la av. Tacna, los buses del corredor Azul circularán por las avenidas Prolongación Tacna, Francisco Pizarro, Morro de Arica, Caquetá, Alfonso Ugarte (Plaza Ramón Castilla y Dos de Mayo) y Nicolás de Piérola para retomar su recorrido por la av. Garcilaso de la Vega, con dirección a Barranco y Miraflores.

En el sentido hacia el Rímac, irán por la av. Garcilaso de la Vega, Nicolás de Piérola, Alfonso Ugarte (Plaza Dos de Mayo y Ramón Castilla), Caquetá, Los Próceres, jr. Virú y retoman su ruta por la av. Prolongación Tacna.

Plan de ruta del corredor Azul.

El servicio extraordinario 08 (SE08) llegará solo hasta el jr. Washington para retomar por las avenidas Uruguay y Venezuela hacia San Martín de Porres. Cuando la procesión recorra la av. Tingo María, los buses irán por la av. Óscar R. Benavides, los jirones Ramón Cárcamo, Zorritos y Quilca, y la av. Garcilaso de la Vega hacia el centro de Lima. Hacia San Martín de Porres, irán por las avenidas Tacna, Nicolás de Piérola, Plaza 2 de Mayo, y la av. Óscar R. Benavides.

Plan de ruta del SE08.

Corredor Morado y Aerodirecto

Cuando la procesión esté en la av. Tacna, el servicio 412 llegará solo hasta el jr. Virú con la av. Prolongación Tacna, en el Rímac, para retornar hacia San Juan de Lurigancho.

Con dirección hacia el aeropuerto Jorge Chávez, los buses del servicio Aerodirecto irán por la av. Nicolás de Piérola, la av. Tacna, jr. Zepita, jr. Sánchez Pinillo, Jr. Coronel Miguel Baquero, jr. Zorritos y las avenidas Tingo María y Óscar. R. Benavides para continuar su recorrido. En el sentido contrario, irá por la av. Óscar R. Benavides, av. Tingo María, jr. Zorritos, y las avenidas Garcilaso de la Vega y Nicolás de Piérola.

Plan de ruta del Aerodirecto.

Corredor Rojo

Cuando la procesión recorra la av. La Marina, la ruta 201 irá por las avenidas Universitaria, La Mar, De los Precursores, Los Insurgentes y Venezuela, en ambos sentidos. La ruta 204 circulará por las avenidas Universitaria, La Mar y Los Precursores hasta la altura de la av. Faucett, en ambos sentidos.

Plan de ruta del corredor Rojo hacia el Callao.

Cuando se interfiera la av. Universitaria, las rutas 206 y 209 iniciarán y culminarán su recorrido en la av. La Marina, a la altura de la av. Universitaria.

Plan de ruta del corredor Rojo 206 - 209.

Transporte regular

Cuando la procesión recorra las avenidas Panamá y Sáenz Peña, en el Callao, los buses de transporte público regular irán por las avenidas Miguel Grau, Óscar R. Benavides, Federico Fernandini, Guardia Chalaca, entre otras.

Plan de ruta del transporte convencional en el Callao.

La ATU recordó a los usuarios revisar las actualizaciones en tiempo real a través de sus redes sociales oficiales, ya que los desvíos podrían ampliarse según la afluencia de fieles.

