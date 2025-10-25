EsSalud informó que cuatro bomberos resultaron heridos durante las labores de control del incendio registrado en la cuadra 6 del jirón Junín, en el Cercado de Lima. Tres de ellos fueron trasladados al Hospital Nacional Guillermo Almenara Irigoyen y uno al Hospital Grau, donde permanecen estables y bajo observación médica.

El siniestro, que comenzó alrededor de las 6:00 a. m., movilizó al menos 15 unidades del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú, que continúan trabajando para sofocar completamente las llamas. Las labores se realizan desde distintos puntos de la zona, incluso con el uso de escaleras telescópicas para atacar el fuego desde las alturas.

Incendio en edificio al costado del Congreso de la Republica,

De acuerdo con información preliminar, el incendio se habría iniciado en una quinta y luego se extendió hacia un almacén donde se almacenaban materiales plásticos o textiles, lo que facilitó la rápida propagación. Testigos indicaron que el fuego empezó en un local de bordados, en una estructura antigua de madera.

Fuego en almacén del Cercado de Lima moviliza más de 15 unidades de bomberos. (Foto: GEC)

La emergencia obligó a evacuar a varias familias y vecinos, quienes retiraron balones de gas y objetos personales para evitar mayores daños. Algunos residentes se encuentran temporalmente en calles cercanas, junto a niños y mascotas.

Efectivos de la Policía Nacional y personal de la Municipalidad de Lima cercaron el área, interrumpiendo el tránsito vehicular y peatonal en varias cuadras. Asimismo, se prohibió el ingreso de comerciantes ambulantes que suelen ocupar la vía pública.

Incendio en quinta antigua deja heridos y obliga a evacuar viviendas cercanas. (Foto: GEC)

Vecinos y comerciantes expresaron su preocupación por la presunta demora en la respuesta inicial, lo que habría permitido que el fuego se extendiera a otras viviendas.

Hasta el momento, las causas exactas del siniestro continúan bajo investigación, mientras los bomberos permanecen en la zona realizando labores de enfriamiento y remoción de escombros.