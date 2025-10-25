Un incendio de grandes proporciones se registró la mañana de este sábado 25 de octubre en un almacén ubicado en la cuadra 6 del jirón Junín, a escasos metros de la sede del Congreso de la República, en el Centro de Lima.

De acuerdo con información del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú (CGBVP), el siniestro fue catalogado como código rojo, por lo que más de 15 unidades fueron desplegadas al lugar para controlar las llamas. El fuego inició alrededor de las 7:00 a. m. y rápidamente provocó alarma entre los vecinos, comerciantes y transeúntes.

Newsletter Buenos días Carlos Salas Abusada desglosa con rigor las noticias clave del día de lunes a viernes.

Incendio en edificio al costado del Congreso de la Republica,

Testigos relataron que, mientras el humo negro cubría la zona, algunas personas intentaron ingresar al inmueble para retirar mercadería, entre ellas una mujer que logró sacar productos plásticos, lo que generó preocupación entre los bomberos debido al riesgo de intoxicación y propagación del fuego.

El tránsito vehicular y peatonal fue cerrado en varias cuadras del jirón Junín, mientras agentes de la Policía Nacional del Perú y personal de Gestión del Riesgo y Desastres de la Municipalidad de Lima aseguraron la zona y facilitaron las labores de emergencia.

Incendio en casona comercial complica tránsito y labores de los bomberos. (Foto: GEC)

El inmueble afectado se encuentra en un sector donde predominan casonas antiguas, muchas de madera, utilizadas para actividades comerciales, lo que aumentó el peligro de que las llamas se extendieran a propiedades vecinas. Además, se reportó que los bomberos enfrentaron dificultades para acceder al agua, debido a la falta de hidrantes cercanos, por lo que tuvieron que conectarse a fuentes domiciliarias para abastecer sus mangueras.

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre heridos ni víctimas, y se investigan las causas del incendio.

Número de emergencias

Existe el sistema SAMU de atención médica de urgencia opera durante las 24 horas y es gratuito. Para solicitar su ayuda solo debes marcar el 106.

También se cuenta con la Cruz Roja ante desastres naturales u otras crisis que pongan en peligro la salud, seguridad y vida puedes acceder a este servicio humanitario y gratuito llamando al 115.

Mujer es asesinada en el Callao.