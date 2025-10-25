Incendio de código rojo cerca del Congreso moviliza más de una decena de unidades de bomberos. (Foto: Composición GEC)
Incendio de código rojo cerca del Congreso moviliza más de una decena de unidades de bomberos. (Foto: Composición GEC)
Redacción EC
Redacción EC

Un se registró la mañana de este sábado 25 de octubre en un almacén ubicado en la cuadra 6 del jirón Junín, a escasos metros de la sede del , en el Centro de Lima.

LEE: Municipalidad de Surco denunciará a congresista María Acuña tras ataque de su personal a trabajadores ediles

De acuerdo con información del (CGBVP), el siniestro fue catalogado como código rojo, por lo que más de 15 unidades fueron desplegadas al lugar para controlar las llamas. El fuego inició alrededor de las 7:00 a. m. y rápidamente provocó alarma entre los vecinos, comerciantes y transeúntes.

Newsletter Buenos días

Carlos Salas Abusada
Incendio en edificio al costado del Congreso de la Republica,

Testigos relataron que, mientras el humo negro cubría la zona, algunas personas intentaron ingresar al inmueble para retirar mercadería, entre ellas una mujer que logró sacar productos plásticos, lo que generó preocupación entre los bomberos debido al riesgo de intoxicación y propagación del fuego.

El tránsito vehicular y peatonal fue cerrado en varias cuadras del jirón Junín, mientras agentes de la y personal de Gestión del Riesgo y Desastres de la Municipalidad de Lima aseguraron la zona y facilitaron las labores de emergencia.

Incendio en casona comercial complica tránsito y labores de los bomberos. (Foto: GEC)
Incendio en casona comercial complica tránsito y labores de los bomberos. (Foto: GEC)

El inmueble afectado se encuentra en un sector donde predominan casonas antiguas, muchas de madera, utilizadas para actividades comerciales, lo que aumentó el peligro de que las llamas se extendieran a propiedades vecinas. Además, se reportó que los bomberos enfrentaron dificultades para acceder al agua, debido a la falta de hidrantes cercanos, por lo que tuvieron que conectarse a fuentes domiciliarias para abastecer sus mangueras.

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre heridos ni víctimas, y se investigan las causas del incendio.

MÁS: Aprueban ley de vacunación gratuita contra VPH para pacientes con VIH y tuberculosis

Número de emergencias

Existe el sistema SAMU de atención médica de urgencia opera durante las 24 horas y es gratuito. Para solicitar su ayuda solo debes marcar el 106.

También se cuenta con la Cruz Roja ante desastres naturales u otras crisis que pongan en peligro la salud, seguridad y vida puedes acceder a este servicio humanitario y gratuito llamando al 115.

Mujer es asesinada en el Callao.
SOBRE EL AUTOR

La notas firmadas como “Redacción EC” son producidas por miembros de nuestra redacción bajo la supervisión del editor de la sección en las que son publicadas. Puede conocer a nuestro equipo editorial en https://elcomercio.pe/buenas-practicas/. Si usted tiene algún comentario sobre nuestro proceso editorial, escriba al correo indicado abajo

TAGS

TE PUEDE INTERESAR

Contenido sugerido

Contenido GEC