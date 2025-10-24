Zonifica Perú, la plataforma digital del Instituto Geofísico del Perú (IGP), se renueva para poner la ciencia al servicio de la prevención y la planificación urbana. Con una interfaz más ágil e intuitiva, esta herramienta permite acceder a mapas interactivos, estudios geodinámicos y evaluaciones de riesgo que ayudan a comprender mejor el territorio y a tomar decisiones más seguras.
La nueva versión integra tres grandes bancos de información científica, convirtiéndose en una fuente esencial para identificar zonas vulnerables a deslizamientos o inundaciones, analizar suelos y promover un desarrollo sostenible.
¿Qué permite esta nueva versión?
- Consultar estudios y evaluaciones geodinámicas en zonas de pendiente y áreas vulnerables a inundaciones.
- Explorar mapas interactivos con datos científicos que facilitan el análisis territorial.
- Identificar riesgos urbanos y planificar el crecimiento de manera sostenible.
¿Cómo acceder a Zonifica Perú?
Para acceder, los usuarios solo deben ingresar al portal Zonifica Perú, seleccionar su región y explorar los estudios disponibles sobre su área urbana.
Pensada para autoridades, ingenieros, planificadores y ciudadanos, Zonifica Perú busca fomentar una cultura de prevención, ofreciendo datos precisos sobre la dinámica del territorio y las amenazas naturales. Esta actualización refuerza la Gestión del Riesgo de Desastres (GRD) y consolida el compromiso del IGP con la seguridad y la resiliencia del país.
“Zonifica Perú es un banco de información científica al servicio de todos. Su actualización fortalece la capacidad del Estado y de la sociedad para anticiparse a los desastres naturales y reducir su impacto”, señaló Hernando Tavera, jefe institucional del IGP.
Como parte del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (Sinagerd), la plataforma representa un paso importante hacia la construcción de ciudades más seguras, sostenibles e informadas frente a los desafíos del cambio climático.
Con esta renovación, el IGP, entidad adscrita al Ministerio del Ambiente (Minam), reafirma su compromiso con la ciencia aplicada al bienestar ciudadano, impulsando la prevención desde la información y el conocimiento.
