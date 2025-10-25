La Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) informó que brindará asistencia humanitaria a las familias que pudieran haber resultado afectadas por el incendio registrado esta tarde en la cuadra 6 del jirón Junín, frente al Palacio Legislativo, en el Cercado de Lima.

Según el comunicado oficial, el siniestro —catalogado como código 3— afectó almacenes de productos plásticos y cartones, contiguos a un edificio multifamiliar. La rápida acción del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú, en coordinación con diversas gerencias municipales, permitió confinar el fuego y evitar su propagación a otras estructuras cercanas al Congreso.

“Por disposición del alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, una vez culminadas las labores de los bomberos, el personal de Gestión del Riesgo de Desastres realizará la Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades (EDAN), con el objetivo de identificar a las posibles familias damnificadas o afectadas y brindarles asistencia inmediata mediante kits de ayuda humanitaria, albergue, alimentación y útiles, de ser necesario”, señaló la comuna limeña.

Desde los primeros minutos de la emergencia, personal municipal y agentes de la Policía Nacional ejecutaron la evacuación preventiva de vecinos y comerciantes, además de establecer un cerco de seguridad en la zona afectada. Hasta el momento, solo se reportan daños materiales en locales comerciales.

El alcalde lideró las acciones de respuesta y mantuvo comunicación constante con las autoridades locales y las fuerzas del orden para coordinar el control de la emergencia.

En su comunicado, la Municipalidad de Lima no descartó que el incendio haya sido provocado, según información preliminar de inteligencia vinculada a la marcha convocada para esta jornada, en pleno estado de emergencia. No obstante, precisó que las causas serán determinadas por las investigaciones correspondientes.

De manera preventiva, la comuna anunció el refuerzo de la vigilancia en el centro histórico, ante eventuales incidentes relacionados con las actividades programadas para este sábado. Además, se desplegaron cisternas de agua del Sedapal y de la propia municipalidad para apoyar a los bomberos durante las labores de extinción.

