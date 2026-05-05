Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

MIMP fortalece inserción laboral de jóvenes con apoyo de ONG y empresa privada. (Foto: MIMP)
MIMP fortalece inserción laboral de jóvenes con apoyo de ONG y empresa privada. (Foto: MIMP)
Por Redacción EC

El Programa Integral Nacional para el Bienestar Familiar, a través del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), inició un ciclo de capacitaciones dirigido a más de 150 jóvenes beneficiarios del servicio “Familias Igualitarias y Libres de Violencia”, con el objetivo de fortalecer su empleabilidad y autonomía económica.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.