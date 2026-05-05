El Programa Integral Nacional para el Bienestar Familiar, a través del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), inició un ciclo de capacitaciones dirigido a más de 150 jóvenes beneficiarios del servicio “Familias Igualitarias y Libres de Violencia”, con el objetivo de fortalecer su empleabilidad y autonomía económica.

La iniciativa se desarrolla en alianza con Junior Achievement Perú y el proyecto “Arcos Dorados”, impulsado junto a la empresa McDonald’s, y busca dotar a los participantes de herramientas técnicas para su inserción en el mercado laboral.

Más de 150 jóvenes reciben capacitación laboral a través de programa del Inabif. (Foto: MIMP)

Según el MIMP, el programa no solo apunta a mejorar el perfil profesional de los jóvenes, sino también a fomentar una adecuada organización de la economía familiar, como base para promover entornos libres de violencia.

Las capacitaciones se realizan de manera simultánea en Lima Sur, Lima Norte, Lima Este, Lima Centro y Callao, lo que permite ampliar la cobertura territorial del servicio y alcanzar a un mayor número de beneficiarios.

Programa “Familias Igualitarias” promueve empleo juvenil con formación técnica. (Foto: MIMP)

Además, el programa enfatiza la toma de decisiones responsables en el manejo de recursos económicos, contribuyendo al fortalecimiento de la autonomía, la autoestima y el desarrollo personal de los jóvenes.

Desde el sector se destacó que este tipo de intervenciones también ayuda a prevenir conductas de riesgo, al brindar oportunidades concretas de desarrollo y mejorar las condiciones de vida de los participantes y sus familias.