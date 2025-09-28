El Auditorio Los Incas del Ministerio de Cultura se convirtió en escenario de talento y emoción con la Décimo Sexta Edición del Concierto por las Niñas, Niños y Adolescentes del Perú: “Talentos que Siembran Esperanza”, organizado por el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), a través del Inabif.

En esta edición, más de 80 niñas, niños y adolescentes de los Centros de Acogida Residencial (CAR) del país compartieron su arte en un encuentro que celebró la diversidad cultural y la integración.

“Este escenario es una oportunidad para que los niños y adolescentes expresen su talento, refuercen su autoestima y valoren sus raíces culturales”, refirió la ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Ana Peña.

El concurso presentó muestras de canto y danza que reflejaron la riqueza cultural de las regiones del Perú, con interpretaciones como Que canten los niños (Lambayeque), Mamita Candelaria (Puno) y el Baile de la Anaconda (Loreto). Asimismo, se rindió reconocimiento a “Forjadores de esperanza”, exusuarios del Inabif que hoy destacan como ejemplo de perseverancia y superación.

Además de la gala artística, las delegaciones de los CAR disfrutaron de actividades complementarias como visitas culturales, paseos recreativos y almuerzos de confraternidad, fortaleciendo la integración y el sentido de comunidad entre los participantes.

El evento contó con la presencia del viceministro de Poblaciones Vulnerables, Carlos Vilela del Carpio, la directora ejecutiva del Inabif, Gina Sánchez Pimentel, entre otros funcionarios del sector.