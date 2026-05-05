“Se requiere una política pública para enfrentar este fenómeno. Hoy no existe una respuesta adecuada. Vamos a trabajar de inmediato en un proyecto de ley para que el Estado se haga cargo de estos niños y adolescentes y que haya espacios donde puedan acudir”, afirmó el titular del Parlamento.
Asimismo, Rospigliosi enfatizó que en los últimos años se viene utilizando a menores de edad para actividades delictivas. Ante ese contexto, recordó que una norma que buscaba reducir la edad de imputabilidad fue derogada por el Tribunal Constitucional, lo que ha dejado al Estado sin herramientas frente a estos casos.
Por ello, el nuevo proyecto de ley buscará establecer mecanismos claros para hacer frente a este fenómeno.
Por su parte, el acalde del Callao informó que las organizaciones criminales vienen reclutando a niños y adolescente entre 12 y 14 años de edad para cometer delitos como extorsión, sicariato y otros actos violentos.
“Tenemos que tomar una decisión. No podemos permitir que nuestros jóvenes se pierdan ni que nuestros niños queden sin el apoyo del Estado. Tenemos que reinsertarlos en la sociedad”, sostuvo César Pérez Barriga.
Las autoridades coincidieron en que no existe una política pública integral para abordar esta problemática, por lo que la iniciativa legislativa también buscará que el Estado asuma un rol más activo y se implementen medidas concretas y eficaces.
