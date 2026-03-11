Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Liberan a alias “Negro Marín” tras rechazo judicial a pedido de prisión preventiva. (Foto: Composición)
Por Redacción EC

El Poder Judicial del Perú ordenó la liberación de Miguel Ángel Marín Morón, conocido como alias “Negro Marín”, investigado por presunta organización criminal, pocos días después de haber sido extraditado al país desde España.

Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.