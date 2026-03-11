El Poder Judicial del Perú ordenó la liberación de Miguel Ángel Marín Morón, conocido como alias “Negro Marín”, investigado por presunta organización criminal, pocos días después de haber sido extraditado al país desde España.

La decisión se produjo luego de que el juzgado de investigación preparatoria rechazara el pedido de 36 meses de prisión preventiva presentado por el Ministerio Público del Perú.

El fiscal contra la criminalidad organizada de Lima Noroeste, Edwin Velásquez, confirmó que el magistrado de primera instancia desestimó la solicitud fiscal y dispuso que el investigado continúe el proceso en libertad, bajo medidas restrictivas.

Según explicó el representante del Ministerio Público, el juez consideró que los elementos presentados durante la audiencia no constituyen sospechas fuertes que vinculen al investigado con la presunta organización criminal.

Durante la audiencia realizada tras su llegada al país, la Fiscalía argumentó que existían indicios suficientes para dictar prisión preventiva mientras avanzaban las investigaciones.

No obstante, el magistrado evaluó que dichos elementos no acreditaban con suficiente contundencia la participación del investigado en los delitos imputados.

Además, el juzgado tomó en cuenta factores relacionados con el arraigo domiciliario y laboral de Marín Morón al momento de emitir su decisión.

Tras conocerse la resolución, la Fiscalía contra la Criminalidad Organizada de Lima Noroeste anunció que presentó un recurso de apelación para que el caso sea revisado por una instancia superior.

El fiscal Edwin Velásquez indicó que el recurso fue presentado el mismo día de la decisión judicial, con el objetivo de que una sala superior determine si corresponde aplicar la medida de prisión preventiva.

El Ministerio Público sostiene que durante la audiencia se presentaron diversos elementos de convicción obtenidos en coordinación con la división de investigación de crimen organizado de la Policía Nacional del Perú.

Según la Fiscalía, estas diligencias incluyen información que vincularía al investigado con actividades relacionadas con una presunta organización criminal.

Extradición desde España

Miguel Ángel Marín Morón fue capturado en Madrid, España, el pasado 5 de enero tras emitirse una alerta internacional en su contra.

Posteriormente, luego de un proceso judicial, fue extraditado al Perú el 27 de febrero para enfrentar las investigaciones fiscales abiertas en su contra.

De acuerdo con la hipótesis del Ministerio Público, el investigado sería presunto integrante de una organización criminal vinculada a delitos de extorsión relacionados con actividades de construcción.

Actualmente, el caso se encuentra en etapa de investigación preparatoria.

Tras la decisión del Poder Judicial, Marín Morón deberá cumplir con medidas de comparecencia y otras obligaciones establecidas por el juzgado mientras continúan las investigaciones.

