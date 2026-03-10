Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Retiran cámaras de control de velocidad en Magdalena en medio de denuncias por papeletas irregulares. (Foto: Captura de FB/Municipalidad de Magdalena)
Por Redacción EC

La Municipalidad de Magdalena del Mar informó que retiró todas las cámaras de control de velocidad instaladas en las principales avenidas del distrito, en medio de una creciente polémica por las multas de tránsito aplicadas a conductores. La decisión se adoptó pese a que la instalación de estos dispositivos había sido solicitada previamente por la propia comuna distrital.

