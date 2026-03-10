La Municipalidad de Magdalena del Mar informó que retiró todas las cámaras de control de velocidad instaladas en las principales avenidas del distrito, en medio de una creciente polémica por las multas de tránsito aplicadas a conductores. La decisión se adoptó pese a que la instalación de estos dispositivos había sido solicitada previamente por la propia comuna distrital.

A través de un comunicado, el municipio señaló que el retiro responde a las constantes quejas de vecinos y conductores que consideran irregulares las sanciones impuestas mediante este sistema de fiscalización electrónica.

“ Hoy retiramos todas las cámaras de control de velocidad que se habían instalado en Magdalena. Ello se debe a que la empresa Consorcio Setramag, encargada de instalarlas y operarlas, y la Municipalidad de Lima impusieron sanciones ilegales y abusivas, con el único fin de enriquecerse”, indicó la comuna en su pronunciamiento.

Asimismo, la municipalidad exigió al municipio capitalino que se anulen las multas aplicadas a los conductores. “No se puede pedir orden si no se actúa con rectitud”, señala el comunicado difundido por la institución.

La controversia surgió luego de que vecinos y conductores denunciaran que las sanciones habrían sido aplicadas sin la señalización adecuada o bajo criterios que consideran poco claros.

Además, los afectados indicaron que las notificaciones de las papeletas llegan con retrasos de hasta tres meses, lo que —según afirman— dificulta la posibilidad de presentar descargos dentro de los plazos establecidos.

En algunos casos, señalan que recién en marzo recibieron avisos electrónicos por supuestas infracciones cometidas en noviembre del 2025. Esta demora habría provocado la acumulación de multas que, según los denunciantes, supera en algunos casos los 6.000 soles.

Polémica por multas de tránsito: Magdalena desmonta cámaras instaladas en sus avenidas. (Foto: Captura de FB/Municipalidad de Magdalena)

Respuesta de la Municipalidad de Lima

Frente a esta situación, la Municipalidad Metropolitana de Lima informó que el 12 de diciembre de 2024 suscribió un convenio con la Municipalidad de Magdalena del Mar para fiscalizar el tránsito mediante medios electrónicos en el distrito.

De acuerdo con la comuna capitalina, dicho acuerdo se firmó a solicitud de la propia municipalidad distrital.

Según explicó la MML, como parte del convenio Magdalena del Mar instaló sus propios equipos de control, entre ellos cámaras y cinemómetros certificados por el Instituto Nacional de la Calidad, los cuales permiten registrar evidencias de infracciones de tránsito.

El procedimiento establece que las evidencias captadas por estos equipos deben ser detectadas, evaluadas y remitidas por el municipio distrital a la Gerencia de Movilidad Urbana de Lima, entidad encargada de tramitar administrativamente las papeletas conforme al Reglamento Nacional de Tránsito.

Ante las denuncias de supuestas irregularidades, la Municipalidad de Lima informó que ha solicitado formalmente a la comuna de Magdalena un informe detallado sobre los hechos señalados, debido a que las evidencias que originan las sanciones provendrían del propio sistema implementado por el distrito.

VIDEO RECOMENDADO

PCM también anunció que se incrementará el vale FISE para la compra de balón de gas de 10kg hasta S/ 30 en un período de 30 días, y se implementará una medida de compensación para taxistas.

SOBRE EL AUTOR