Diversos colegios del Cercado de Lima decidieron continuar con el dictado de clases presenciales este lunes, pese a que el Gobierno dispuso que la jornada educativa se desarrolle de manera virtual en todo el país. La decisión generó una fuerte polémica entre padres de familia, autoridades educativas y organizaciones vinculadas al sector.

Durante un recorrido por la zona se constató que algunos centros educativos mantuvieron sus puertas abiertas y recibieron a los estudiantes con normalidad, pese a la disposición oficial.

Entre ellos se encuentra el colegio Trilce del Cercado de Lima, que continuó con su jornada escolar presencial, priorizando el uso de sus instalaciones físicas por encima de sus plataformas digitales.

Planteles del Cercado de Lima abren aulas pese a disposición del Gobierno. (Foto: Captura/América Noticias)

La situación se produce en un contexto en el que el Ejecutivo informó que el 95 % de las instituciones educativas a nivel nacional acataron la disposición de realizar clases virtuales.

No obstante, la presencialidad no se limitó únicamente al Cercado de Lima. En el distrito de San Miguel, el colegio Ingeniería también continuó con el dictado regular de clases, mientras que en Surco el colegio Mi pequeño angelito operó sin cambios en su jornada escolar.

El ministro de Educación, Erfurt Castillo, se pronunció sobre esta situación y sostuvo que no considera que exista un incumplimiento por parte de los colegios que optaron por continuar con la presencialidad.

A pesar de que la norma vigente establece que la virtualidad es obligatoria durante la emergencia, el titular del sector minimizó las decisiones adoptadas por algunos planteles educativos.

En paralelo, representantes del colectivo Volvemos a clases Perú realizaron una protesta frente al Ministerio de Educación para expresar su rechazo a la medida de virtualidad.

Padres de familia y colectivos ciudadanos protestaron contra la virtualidad y pidieron priorizar la educación presencial. (Foto: Captura/América Noticias)

Los manifestantes señalaron que, ante cada crisis, los niños terminan siendo los más perjudicados, por lo que respaldaron la decisión de los colegios que decidieron mantener abiertas sus aulas.

Por su parte, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) emitió un comunicado en el que instó a priorizar la educación y el bienestar de los estudiantes.

El organismo internacional recordó que el cierre de escuelas puede generar efectos negativos en el desarrollo académico y social de los niños y adolescentes.

Según estimaciones del Instituto Peruano de Estadística, la implementación de la modalidad virtual en el actual contexto afecta a aproximadamente un millón de estudiantes en todo el país.

Esta medida implicaría además la pérdida de cerca de dos millones de horas de clases presenciales, un dato que ha generado preocupación entre directivos de instituciones educativas y especialistas en educación.

Los colegios que decidieron mantener sus actividades presenciales señalaron que cuentan con las condiciones de seguridad necesarias para continuar operando.

En el caso del colegio Trilce del Cercado de Lima, las autoridades educativas indicaron que optaron por mantener abiertas sus instalaciones para garantizar la continuidad del aprendizaje de los estudiantes.

