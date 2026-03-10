Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Colegios mantienen clases presenciales en Lima y generan debate sobre virtualidad. (Foto: Captura/América Noticias)
Colegios mantienen clases presenciales en Lima y generan debate sobre virtualidad. (Foto: Captura/América Noticias)
Por Redacción EC

Diversos colegios del Cercado de Lima decidieron continuar con el dictado de clases presenciales este lunes, pese a que el Gobierno dispuso que la jornada educativa se desarrolle de manera virtual en todo el país. La decisión generó una fuerte polémica entre padres de familia, autoridades educativas y organizaciones vinculadas al sector.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.