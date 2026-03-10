La Capitanía de Puerto de Supe ordenó este lunes el cierre de playas en la provincia de Barranca, región Lima, debido a la presencia de oleaje de moderada a fuerte intensidad que podría representar un riesgo para la población.

Según reportes oficiales, en diversos puntos de la bahía de Barranca, ubicada a unas cuatro horas al norte de Lima, se registraron olas que alcanzaron hasta los 2,5 metros de altura.

El fenómeno estuvo acompañado de neblina ligera y fuertes vientos, lo que incrementó la peligrosidad de las condiciones marítimas.

Playas de Barranca son cerradas por oleaje de moderada a fuerte intensidad. (Foto: Referencial/Andina)

De acuerdo con los reportes, el oleaje irregular se intensificó después de las 16:00 horas, lo que obligó a turistas y bañistas a retirarse de las playas por medidas de seguridad.

Muchos de los visitantes permanecieron en zonas altas observando el fenómeno mientras las autoridades restringían el acceso al mar.

Entre los balnearios donde se registraron las corrientes más agresivas figuran Puerto Chico, Chorrillos, Colorados, Miraflores y Bandurria.

Ante esta situación, la Capitanía de Puerto de Supe emitió una resolución que dispone la paralización de las operaciones acuáticas y el cierre parcial de los puertos de Supe y del terminal multiboyas Paramonga.

La medida también restringe el tráfico de embarcaciones, así como actividades turísticas, recreativas, paseos náuticos y labores de pesca artesanal e industrial.

Autoridades suspenden operaciones marítimas en Barranca por fuerte oleaje. (Foto: Referencial/Andina)

La resolución fue firmada por el capitán de corbeta AP Miguel Vargas León, autoridad encargada de la vigilancia del litoral en la provincia de Barranca.

El fuerte oleaje también ocasionó daños en algunos muros de contención y generó forados en varios tramos de arena en los balnearios de la zona.

Además, pescadores que realizaban actividades en peñas cercanas al mar decidieron retirarse por temor a ser alcanzados por las olas.

Comerciantes y propietarios de restaurantes turísticos expresaron su preocupación ante la posibilidad de que el fenómeno continúe en las próximas horas y reduzca la afluencia de visitantes a la bahía.

La alerta emitida por la Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra del Perú se mantendrá vigente hasta el jueves 12 de marzo, periodo en el que se prevé que el mayor impacto del oleaje se registre en el litoral centro y sur del país.

