Capitanía dispone cierre de playas en Barranca por incremento del oleaje. (Foto: Referencial/Andina)
Por Redacción EC

La Capitanía de Puerto de Supe ordenó este lunes el cierre de playas en la provincia de Barranca, región Lima, debido a la presencia de oleaje de moderada a fuerte intensidad que podría representar un riesgo para la población.

