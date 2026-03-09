La Asociación de Colegios Privados de Lima (ACOPRI) expresó su preocupación por la decisión del Gobierno de implementar clases virtuales en diversas instituciones educativas de la capital ante la crisis generada por la escasez de gas en el país. El gremio advirtió que la modalidad remota no garantiza condiciones equitativas de aprendizaje para todos los estudiantes.

Según informó Canal N, la organización sostuvo que la educación a distancia no representa una alternativa viable para una parte importante de la población escolar, debido a las limitaciones tecnológicas que enfrentan muchas familias.

En su pronunciamiento, ACOPRI señaló que experiencias previas han evidenciado que numerosos alumnos carecen de equipos adecuados, conexiones estables a internet o recursos económicos para costear datos móviles que permitan seguir las clases virtuales.

Esta situación, añadió el gremio, genera una brecha educativa que restringe las oportunidades de aprendizaje de miles de estudiantes. En esa línea, cuestionó que el sector educativo sea uno de los primeros en suspender actividades presenciales ante contextos de crisis.

La asociación también advirtió que el impacto de la virtualidad es especialmente significativo en el nivel de educación inicial. Según indicó, el uso de pantallas no puede reemplazar las experiencias vivenciales que requieren los niños en sus primeros años de formación.

De acuerdo con el gremio, en esta etapa del desarrollo es fundamental que los menores puedan jugar, explorar su entorno y relacionarse físicamente con sus compañeros para fortalecer su desarrollo cognitivo y emocional.

Asimismo, sostuvo que la presencialidad en las escuelas permite la construcción de vínculos y el fortalecimiento del bienestar integral de niñas, niños y adolescentes. Además del aprendizaje académico, en el colegio se desarrollan habilidades sociales que resultan difíciles de replicar en un entorno exclusivamente digital.

Por este motivo, ACOPRI exhortó a las autoridades a considerar el funcionamiento de las instituciones educativas como una prioridad nacional y a evitar que el calendario escolar presencial se vea afectado por medidas adoptadas frente a la crisis energética.

En esa misma línea, la Alianza de Escuelas Privadas (AEP) informó que sostuvo una reunión con el ministro de Educación y autoridades del sector, tras la cual se acordó que los colegios podrán optar por continuar con la presencialidad cuando no cuenten con condiciones para implementar la educación remota.

El gremio precisó que cada institución educativa deberá comunicar su decisión a la Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) correspondiente, la cual brindará orientaciones sin carácter punitivo. Según la AEP, esta alternativa permitirá garantizar la continuidad de los aprendizajes y el bienestar de los estudiantes.

Finalmente, la organización solicitó a la Presidencia del Consejo de Ministros que se respete el carácter de servicio público esencial de la educación básica y que la suspensión de clases presenciales sea considerada solo como última medida ante situaciones de crisis.

