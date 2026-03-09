Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Colegios privados piden priorizar la presencialidad ante crisis energética. (Foto: Andina)
Por Redacción EC

La Asociación de Colegios Privados de Lima (ACOPRI) expresó su preocupación por la decisión del Gobierno de implementar clases virtuales en diversas instituciones educativas de la capital ante la crisis generada por la escasez de gas en el país. El gremio advirtió que la modalidad remota no garantiza condiciones equitativas de aprendizaje para todos los estudiantes.

