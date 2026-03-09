El Ministerio de Educación (Minedu) publicó la Resolución Viceministerial N° 033-2026 en la que estableció las clases virtuales en Lima y Callao durante una semana ante la escasez de Gas Natural Vehicular (GNV). La obligatoriedad y justificación de la medida son cuestionadas por especialistas, mientras que, antes de la publicación de la normativa, algunas instituciones educativas informaron que tendrán clases presenciales.

La Resolución Viceministerial N° 033-2026 establece las clases virtuales de manera “excepcional y temporal”, con la finalidad de asegurar la continuidad del servicio educativo frente a la contingencia.

Sin embargo, el documento no menciona que dicha modalidad sea obligatoria, tal como había afirmado la jefa del Gabinete Ministerial, Denisse Miralles, en entrevista con “Punto Final”.

“Las instituciones educativas públicas y privadas comprendidas en el ámbito de la presente Resolución adoptan las acciones de gestión y de comunicación necesarias para garantizar la continuidad del servicio educativo mediante el uso de plataformas digitales u otros mecanismos de educación a distancia que permitan el desarrollo de las actividades académicas”, dice el documento.

Asimismo, precisa que los centros educativos deberán comunicar oportunamente a las madres, padres de familia o apoderados la implementación de la modalidad remota temporal y las medidas adoptadas para asegurar la continuidad del servicio educativo.

Excepción

“Excepcionalmente, las instituciones educativas públicas y privadas comprendidas en el ámbito de la presente Resolución que no cuenten con plataformas digitales, conectividad u otros medios que permitan implementar la modalidad remota, quedan exceptuadas de lo dispuesto en el artículo 2 de la presente Resolución, pudiendo prestar el servicio educativo de manera presencial, siempre que ello resulte indispensable para asegurar la continuidad y se adopten las medidas correspondientes para su adecuada prestación”, subraya.

“La aplicación de esta excepción debe ser comunicada a la Unidad de Gestión Educativa Local correspondiente, así como a las madres, padres de familia o apoderados, y tiene carácter estrictamente excepcional”, agrega.

Cuestionamiento legal

Erick Urbina, abogado constitucionalista declaró a El Comercio que no se ha utilizado el instrumento jurídico correspondiente.

“No me parece que una resolución viceministerial sea una norma correcta. Debió utilizarse un decreto de urgencia. Pero, como el Congreso no le ha dado facultades legislativas, antes el Ejecutivo tendría que establecer antes un estado de emergencia en Lima y Callao para poder legislar “, explicó .

Urbina sostuvo que dicha declaratoria de estado de emergencia en Lima y Callao debe hacerse con motivo del desabastecimiento de GNV en Lima, por lo que no aplicaría el estado de excepción actual por inseguridad.

“Los estados de emergencia deben tener un tiempo determinado, como una semana, no pueden ser atemporales”, detalló. Además, recordó que las leyes entran en vigencia el día después de su publicación.

En ese sentido, indicó que las instituciones que desean llevar a cabo las clases presenciales podrían interponer una acción de amparo ante el Poder Judicial. “Es una medida desproporcional e irracional, y no se ha dado con el instrumento legal que corresponde”.

Ricardo Cuenca, exministro de Educación, indicó que cada decisión del Ejecutivo debe estar refrendada por una norma. “Efectivamente, no hay una norma que respalde el comunicado. En el fondo, creo que esto demuestra que hay una incapacidad para la gestión pública desde el Ejecutivo. No saben cómo funciona el aparato público y, por lo tanto, salen con un comunicado de clases virtuales que no tiene ningún sentido”, sostuvo.

Según Idel Vexler, existen aproximadamente 6 millones 300 mil alumnos en los colegios públicos.

El exfuncionario considera que no hay una argumentación comprensible que explique por qué la crisis energética es impedimento para que los estudiantes de colegios, universidades e institutos puedan asistir a clases .

“Eso supondría que todos los profesores y estudiantes se mueven en autos particulares o taxis. No hay una racionalidad clara detrás de esta decisión”, agregó.

Así también, Cuenca sostuvo que, luego de la pandemia, las autoridades a cargo del Estado no desarrollaron políticas que puedan incorporar la virtualidad al sistema educativo a través de políticas claras.

“Una vez más, estamos pensando que la virtualidad es una segunda opción en casos de emergencia. No hay ninguna política ni inversión por parte del Estado para la educación virtual. No hay un protocolo ni nada por parte del Estado para que la virtualidad no sea una excepción, sino parte orgánica del sistema educativo”, afirmó.

Cuenca fue ministro durante el gobierno de Francisco Sagasti. (Foto: César Campos / GEC)

Idel Vexler, exministro de Educación, declaró a Canal N que el Minedu ha anunciado las clases virtuales a través de un comunicado y no mediante una resolución ministerial, por lo que la medida no tendría un carácter mandatorio.

“Un comunicado no es una resolución. Entonces, en el marco de la Ley General de Educación, los colegios privados tienen la facultad y autonomía para decidir. Cada director debe analizarlo con un especialista legal”, manifestó.

Además, Vexler consideró como lamentable que el Ejecutivo recurra de nuevo a suspender las clases presenciales. “Las clases virtuales no reemplazan a las presenciales. Es importante aclarar esto. Los alumnos de primaria consolidan el lenguaje, sus actitudes, el trabajo en equipo y el pensamiento operativo a través de la relación interpersonal con sus compañeros. Lo mismo en la secundaria para construir su identidad. Esto no lo reemplaza la virtualidad”, argumentó .

“No se puede encerrar en cuatro paredes a los alumnos creyendo que la tecnología reemplazará la mediación pedagógica del maestro y la construcción social del aprendizaje en el aula. El gobierno ahora tiene que asegurar que las clases en los colegios públicos comiencen sí o sí el 16 de marzo”, añadió.

¿Qué dice el Minedu al respecto?

El viceministro de Gestión Institucional del Ministerio de Educación, Walter Borja, explicó que la decisión de promover clases virtuales en Lima y Callao entre el 9 y el 13 de marzo forma parte de una medida de contingencia adoptada por el Gobierno frente a la crisis energética. Señaló que el objetivo es reducir la movilidad en la ciudad y, con ello, disminuir el consumo de combustibles.

No obstante, precisó que no se trata de una obligación estricta, ya que algunos colegios privados podrían mantener la presencialidad según sus condiciones, aunque reiteró que la recomendación del Ejecutivo es evitar las clases presenciales.

Agregó también que se trata de una disposición temporal y excepcional que forma parte de una estrategia más amplia del Ejecutivo, coordinada también con el Ministerio de Energía y Minas, orientada a reducir la presión sobre la demanda energética.

Además, la Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana anunció que las actividades estrictamente necesarias podrán mantenerse de forma presencial.

Pronunciamiento de la Asociación de Colegios Privados de Asociaciones Culturales

La Asociación de Colegios Privados de Asociaciones Culturales (ADCA) —que reúne a 15 instituciones, como el Markham College, Colegio Franklin Delano Roosevelt San Silvestres School, Hiram Bingham, Abraham Lincoln, Colegio Franco Peruano, entre otros— manifestó su “profunda preocupación” ante el reciente anuncio del Ejecutivo que dispone la suspensión de la educación presencial en Lima y Callao durante la próxima semana.

A través de un comunicado oficial, el gremio educativo sostuvo que la transición obligatoria a la virtualidad afecta el derecho a una educación equitativa y genera una carga innecesaria para las familias trabajadoras y el personal docente.

Asimismo, solicitaron que el gobierno les permita evaluar de manera autónoma la decisión de realizar clases remotas o presenciales de acuerdo a una evaluación del contexto y realidad de sus comunidades educativas .

Universidades y colegios continuarán clases con normalidad

Por su parte, la Universidad de Lima indició que las actividades académicas y administrativas previstas para esta semana continuarán con normalidad. Del mismo modo, la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (informó) que las actividades institucionales continuarán desarrollándose presencialmente, aunque las clases se llevarían a cabo de manera virtual.

En tanto, colegios como el San Agustín de San Juan de Lurigancho, anunciaron que las clases serán presenciales, considerando que “la mayoría de estudiantes vive cerca del colegio, todas las fechas se mantienen sin modificación”.

Plantón el lunes 9 en la puerta del Minedu

El Colectivo de Padres de Familia Volvamos a Clases Perú convoca un plantón este lunes 9 de marzo, a las 11:00 a.m., en la puerta de la sede del Minedu en San Borja, en rechazo al cierre de las escuelas y la implementación de clases virtuales.

¡No al cierre de nidos y escuelas por ineficiencias de un gobierno incapaz! Ni un día más de clases virtuales" es uno de sus lemas.