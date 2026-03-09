Escuchar
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

El viceministro de Gestión Institucional del Ministerio de Educación, Walter Borja, explicó que la decisión de promover clases virtuales en Lima y Callao entre el 9 y el 13 de marzo forma parte de una medida de contingencia adoptada por el Gobierno frente a la crisis energética. fotos: joel alonzo/@photo.gec
El viceministro de Gestión Institucional del Ministerio de Educación, Walter Borja, explicó que la decisión de promover clases virtuales en Lima y Callao entre el 9 y el 13 de marzo forma parte de una medida de contingencia adoptada por el Gobierno frente a la crisis energética. fotos: joel alonzo/@photo.gec
Por José Cayetano Chávez

El Ministerio de Educación (Minedu) publicó la Resolución Viceministerial N° 033-2026 en la que estableció las clases virtuales en Lima y Callao durante una semana ante la escasez de Gas Natural Vehicular (GNV). La obligatoriedad y justificación de la medida son cuestionadas por especialistas, mientras que, antes de la publicación de la normativa, algunas instituciones educativas informaron que tendrán clases presenciales.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.