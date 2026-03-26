El reciente debate presidencial en Perú, realizado el miércoles 25 de marzo, no solo dejó propuestas políticas, sino también un uso inesperado de lenguaje digital que es usado por los jóvenes actualmente. Términos como “Ghosting” y “Papear” se volvieron tendencia tras ser mencionados en las intervenciones de los candidatos. Aquí te explicamos el significado real de estas jergas y por qué se han vuelto tan relevantes en la comunicación actual (especialmente en las redes sociales).

¿Qué significa “Ghosting” y cuál es su origen?

El término "Ghosting" proviene de la palabra inglesa ghost (fantasma). Se refiere a la práctica de terminar una relación o comunicación con alguien cortando todo contacto de forma repentina y sin dar ninguna explicación.

Aunque inicialmente se utilizaba casi exclusivamente en el ámbito de las aplicaciones de citas (como Tinder o Bumble), hoy se aplica a cualquier tipo de interacción social o profesional. Quien hace “ghosting” simplemente deja de responder mensajes, llamadas e incluso bloquea a la otra persona, “desapareciendo” como si fuera un fantasma.

Uso común: “Me hizo ghosting después de la tercera cita”.

“Me hizo ghosting después de la tercera cita”. Contexto social: Se considera una falta de responsabilidad afectiva y genera incertidumbre en quien lo recibe.

¿Qué significa “Papear” en el lenguaje de internet?

A diferencia de su significado tradicional en algunos países de Latinoamérica (donde “papear” es sinónimo de comer), en la jerga de redes sociales como X (Twitter), TikTok y Twitch, tiene un sentido completamente distinto.

“Papear” significa humillar argumentativamente a alguien o dejarlo sin respuesta mediante una réplica contundente. Cuando un usuario “papea” a otro, es porque ha utilizado la lógica, datos o un comentario muy ingenioso para desarmar el argumento de su oponente en una discusión digital.

La “Papeada Termonuclear”: Es una variante humorística y exagerada que se utiliza cuando la respuesta es tan definitiva que el rival queda totalmente desacreditado.

Es una variante humorística y exagerada que se utiliza cuando la respuesta es tan definitiva que el rival queda totalmente desacreditado. Origen: El término se popularizó en comunidades de “shitposting” y debates de videojuegos, extendiéndose luego a todo tipo de temas de actualidad.

¿Por qué estas palabras son tendencia en 2026?

El uso de estos términos refleja cómo la Generación Z y los Millennials han moldeado la comunicación moderna. Palabras como “ghosting” y “papear” permiten describir situaciones complejas (como la evasión de responsabilidades o la victoria en un debate) de una manera corta, visual y altamente efectiva para las redes sociales.

Hoy en día, después del debate presidencial 2026, este tipo de palabras han vuelto a ser tendencia por su curioso uso.

Otras jergas usadas

En Perú, el lenguaje político consigue mezclar el criollismo tradicional con términos modernos de redes sociales y bajo este contexto, también hay otros términos que son usados durante varios años y que se siguen empleando en las redes sociales. Estos son algunos ejemplos.

Mermelada

Es uno de los términos más antiguos y vigentes. Se utiliza para referirse al presunto pago o beneficio económico que reciben algunos para favorecer su imagen o silenciar críticas.

Contexto: Proviene de la idea de “untar” o suavizar una opinión con dinero.

Floro (o Meter Floro)

Aunque es una jerga de uso diario, esto se emplea para describir discursos largos, adornados y redundantes que no llegan a una propuesta concreta. Cuando se dice que un candidato “metió mucho floro”, se refiere a que usó la retórica para evadir una pregunta o para impresionar sin tener sustento real.

Variante: “Florero” (alguien que habla mucho pero dice poco).

Blindar (Blindaje)

Este término refiere a la acción coordinada de un grupo para proteger a uno de sus miembros de una investigación, sanción o desafuero, impidiendo que el proceso legal siga su curso.

Serruchar el piso

Es una expresión que describe la traición o el intento de quitarle el cargo a alguien de manera desleal.

Tirar Arroz

Proviene de la jerga juvenil “ignorar”. Se usa cuando una autoridad o candidato ignora sistemáticamente los pedidos o las demandas de un sector.

Patinar

Se utiliza cuando alguien comete un error grave por falta de información o lanza una acusación que resulta ser falsa. “Patinar” implica quedar en evidencia ante la opinión pública tras haber afirmado algo con mucha seguridad que luego es desmentido por los hechos.