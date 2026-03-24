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/ OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.

Qué escuchar en el debate (y qué no)

“La lucha contra la corrupción, la integridad o la justicia son fundamentales. Pero no son suficientes”.

    Karen López Tello
    Por

    Politóloga. Presidenta de Propuesta País

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    Consulta los detalles para ver el Canal del JNE EN VIVO y seguir el debate presidencial de este lunes 23 de marzo en Streaming Online. (Foto: Imagen creada por Gestión Mix utilizando la IA de Gemini)
    Consulta los detalles para ver el Canal del JNE EN VIVO y seguir el debate presidencial de este lunes 23 de marzo en Streaming Online. (Foto: Imagen creada por Gestión Mix utilizando la IA de Gemini)
    / Piero Hatto

    Con el inicio de los debates presidenciales, es altamente probable que la ciudadanía busque propuestas concretas, concentrándonos en el “qué hacer”, cuando la pregunta más decisiva es otra: ¿el Estado tiene hoy la capacidad de hacerlo?

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    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.