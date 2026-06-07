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El Papa desafía a los magnates de la IA

“No me hago muchas ilusiones de que Musk y otros magnates de Silicon Valley pierdan el sueño por esta encíclica. Pero León XIV ha sido cuidadoso en no darle muchos argumentos a sus críticos”.

    Andrés Oppenheimer
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    El papa estadounidense-peruano León XIV visitará nuestro país, donde los fieles católicos lo esperan con ansias.
    El papa estadounidense-peruano León XIV visitará nuestro país, donde los fieles católicos lo esperan con ansias.

    La encíclica del papa León XIV sobre la inteligencia artificial (IA) está lejos de ser un documento intrascendente: es el cuestionamiento más serio de un líder global al avance sin controles de una tecnología que está transformando el mundo. A diferencia de encíclicas papales que fueron a contracorriente de la opinión pública mundial –como la de Pablo VI en 1968, que prohibía el uso de anticonceptivos–, el nuevo documento de León XIV acompaña un creciente malestar, sobre todo en los países ricos, por el mal uso de la nueva tecnología.

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