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El tridente que Sánchez no puede soltar

“Los técnicos de consenso son los primeros en salir cuando hay que pagar las deudas reales. Y las deudas reales, en este caso, tienen nombre y apellido: Antauro, Fenatep-Movadef y los mineros ilegales”.

    Omar Mariluz Laguna
    Por

    Periodista

    omar.mariluz@diariogestion.com.pe

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    Roberto Sánchez y Antauro Humala son todavía firmes aliados, según sus críticos.
    Roberto Sánchez y Antauro Humala son todavía firmes aliados, según sus críticos.
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    El miércoles, en el pódcast del periodista Fabricio Escajadillo, Antauro Humala dijo algo que vale la pena leer despacio: “Una posición parecida la sufrí cuando estaba preso y Ollanta asumió el poder, y nos traicionó y se fue con la hoja de ruta obedeciendo a Vargas Llosa y nosotros nos quedamos 18 años en la cárcel; pero esta vez, Roberto no es Ollanta, y Roberto no tiene a una Nadine al costado, y Antauro no está preso, está libre”.

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