La candidata presidencial Keiko Fujimori respondió a sus contendores de otras agrupaciones políticas que le lanzaron pullas durante el debate organizado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

“Les pido que no se sigan colgando de mi falda para excusar su ineptitud y su incapacidad”, exclamó la lideresa de Fuerza Popular.

Enfatizó que “el antifujimorismo” “se ha dedicado a gobernar” en los últimos años. “Yo le pregunto a la gente a dónde vamos y en cada región ¿qué cosa han hecho?, y la respuesta es ‘nada’”, afirmó desde Huánuco a canal N.

Fujimori respondió directamente a los cuestionamientos del candidato Jorge Nieto (Partido del Buen Gobierno), quien durante el debate la acusó de haber tenido influencia en el Congreso.

“Le preguntaría ¿A cuál de los Nietos le voy a contestar? Al que trabajó con mi padre, al que trabajó con Pedro Pablo Kuczysnki o al que formó parte de las chalinas verdes, o al que quiso ser el primer ministro de Pedro Castillo. Él ha sido parte de muchos gobiernos y tiene mucha responsabilidad”, puntualizó Fujimori.

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Keiko Fujimori, candidata presidencial de Fuerza Popular: Era de esperarse que el resto de candidatos perdieran la oportunidad de plantear propuestas y se dediquen a atacarme. Les pido que no se sigan colgando de mi falda, para excusar su ineptitud e incapacidad… pic.twitter.com/fjN9YHPDkV — Canal N (@canalN_) March 26, 2026

La candidata de Fuerza Popular afirmó que el comportamiento de sus rivales era previsible. “Era de esperarse que el resto de candidatos perdiera la oportunidad de plantear propuestas y se dediquen a atacar. Los ciudadanos van a poder sacar sus propias conclusiones”, sostuvo.

En esa línea, aseguró que la población espera autoridades que cumplan promesas y ejecuten obras de infraestructura.