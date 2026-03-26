Resumen

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Por Redacción EC

La candidata presidencial Keiko Fujimori respondió a sus contendores de otras agrupaciones políticas que le lanzaron pullas durante el debate organizado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

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