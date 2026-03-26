El concepto de bienestar está cambiando la forma en que se desarrollan los proyectos residenciales en todo el mundo. Si durante años las viviendas se diferenciaban principalmente por su ubicación, tamaño o acabados, hoy el foco está cada vez más en la calidad de vida que ofrecen a quienes las habitan. En ese contexto, los espacios pensados para el bienestar —como piscinas, spas y áreas de relajación— están ganando un rol protagónico dentro del diseño de nuevos proyectos inmobiliarios.

Esta transformación responde a una tendencia global conocida como wellness real estate, que agrupa a viviendas y proyectos inmobiliarios diseñados para mejorar la salud física y mental de sus habitantes. Según el Global Wellness Institute, este mercado alcanzó los 548 mil millones de dólares en 2024 y se proyecta que supere 1.1 billones de dólares para 2029, impulsado por la creciente demanda de espacios que integren bienestar en la vida cotidiana.

En este contexto, los espacios acuáticos se han convertido en uno de los elementos más valorados dentro de los proyectos residenciales. Piscinas, spas y áreas de hidroterapia ya no son considerados únicamente como un elemento recreativo, sino como parte de una infraestructura que promueve actividad física, relajación y convivencia.

“La piscina ha dejado de ser un lujo ocasional para convertirse en un elemento cada vez más estratégico dentro de los proyectos residenciales. Hoy forma parte de una propuesta de valor que busca ofrecer bienestar, actividad física y espacios de encuentro para los residentes”, señala Edgardo Landa, socio principal de Swim World.

Además de su impacto en el valor de las propiedades, estos espacios responden a nuevas demandas de los usuarios. Tras la pandemia, los compradores buscan viviendas que integren actividades saludables dentro de su propio entorno residencial. Tener acceso a una piscina o un spa dentro del edificio o condominio permite incorporar ejercicio, relajación o actividades familiares sin necesidad de desplazarse fuera del hogar.

En respuesta a esta tendencia, los desarrolladores inmobiliarios están incorporando cada vez más infraestructura acuática dentro de sus proyectos. Sin embargo, el diseño de estos espacios requiere soluciones especializadas que garanticen eficiencia, durabilidad y una experiencia adecuada para los usuarios.

Para el sector inmobiliario, incorporar este tipo de espacios permite hacer más atractivos sus proyectos. Las piscinas y spas ya no se ven solo como lugares de recreación, sino como parte de una propuesta que busca ofrecer bienestar y mejorar la experiencia de quienes viven en estos espacios.