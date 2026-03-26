Resumen

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El wellness real estate agrupa a viviendas y proyectos inmobiliarios diseñados para mejorar la salud física y mental de sus habitantes.
El wellness real estate agrupa a viviendas y proyectos inmobiliarios diseñados para mejorar la salud física y mental de sus habitantes.
Por Redacción EC

El concepto de bienestar está cambiando la forma en que se desarrollan los proyectos residenciales en todo el mundo. Si durante años las viviendas se diferenciaban principalmente por su ubicación, tamaño o acabados, hoy el foco está cada vez más en la calidad de vida que ofrecen a quienes las habitan. En ese contexto, los espacios pensados para el bienestar —como piscinas, spas y áreas de relajación— están ganando un rol protagónico dentro del diseño de nuevos proyectos inmobiliarios.

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