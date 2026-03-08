Resumen

El Ministerio de Salud (Minsa) activó la “compra urgente” de 47 mil unidades de insulina NPH para más de 33 mil pacientes con diabetes. (Foto: Minsa)
Por Redacción EC

El Ministerio de Salud (Minsa) activó la “compra urgente” de 47 mil unidades de insulina NPH para asegurar la continuidad del tratamiento de más de 33 mil pacientes con diabetes en todo el país.

