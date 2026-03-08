El Ministerio de Salud (Minsa) activó la “compra urgente” de 47 mil unidades de insulina NPH para asegurar la continuidad del tratamiento de más de 33 mil pacientes con diabetes en todo el país.

En un comunicado, indicó que se iniciaron “gestiones regulatorias excepcionales” en el marco de la Ley N° 29459 para facilitar el ingreso de nuevos lotes de insulina al país y mantener relaciones de compra con otros laboratorios, mitigando el impacto de la suspensión de proveedores.

“El Gobierno impulsará una compra corporativa centralizada de insulina a través de Cenares, en coordinación con EsSalud, además de mejorar la proyección de la demanda nacional para fortalecer el abastecimiento en el 2026”, señaló.

“Con atención prioritaria a los pacientes con diabetes mellitus tipo 1, el Minsa iniciará una compra de emergencia de insulinas análogas, articulada con Cenares y EsSalud, tomando como base a los pacientes registrados en el SIS”, agregó.

Finalmente, el Minsa remarcó que garantizará el acceso oportuno a medicamentos esenciales, adoptando todas las medidas necesarias para asegurar la continuidad de sus tratamientos.

#Comunicado | El Minsa garantiza el abastecimiento de insulina para pacientes con diabetes e informa lo siguiente: pic.twitter.com/v2rusdTxqR — Ministerio de Salud (@Minsa_Peru) March 8, 2026

Como se recuerda, la ONG “Lucas, una misión de vida”, la Asociación de Diabéticos Juveniles del Perú (ADJ) y la Sociedad Peruana de Endocrinología denunciaron un desabastecimiento de insulina a nivel nacional, lo cual afecta la atención de miles de pacientes que padecen de diabetes tipo 1.

A través de un comunicado conjunto, precisaron que en una reunión realizada el 6 de marzo de 2026 con autoridades de salud, se les informaron que no existen proveedores de este medicamento a corto plazo.

Esto ha generado desabastecimiento total en el Minsa, Essalud, farmacias privadas en varias regiones del país (Cusco, Arequipa, Tacna, Huánuco, Loreto, Trujillo) y principales hospitales en Lima (Hospital del Niño de Breña, Hospital 2 de mayo, hospital Loayza, Hospital Rebagliati y sus redes asistenciales).