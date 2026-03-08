El suministro de gas licuado de petróleo (GLP) presenta serias deficiencias en la ciudad de Arequipa, donde se reportan largas filas de vehículos en grifos y un aumento significativo en el precio del combustible, que en algunos puntos alcanza los 9.20 soles por galón.

Según informó Canal N, los conductores deben formar colas de hasta cinco cuadras para intentar abastecer sus unidades en los pocos establecimientos que continúan operando con este recurso.

La situación es especialmente crítica en distritos como Paucarpata, donde el costo del GLP ha pasado de un promedio de 5 soles por galón a 9.20 soles en apenas tres días. Este incremento ha generado preocupación entre los transportistas, quienes advierten un fuerte impacto en su economía diaria.

Arequipa enfrenta falta de GLP y aumento de precios en grifos de la ciudad. (Foto: Captura/Canal N)

De acuerdo con fuentes locales, en Arequipa operan aproximadamente 300 grifos, pero solo unos 70 comercializan habitualmente gas licuado de petróleo. La limitada oferta ha obligado a los conductores a recorrer múltiples estaciones de servicio en busca de combustible.

En varios casos, los transportistas encuentran mangueras cerradas o avisos que informan la falta de producto en los tanques subterráneos de los establecimientos.

El alza del GLP afecta principalmente al sector de los taxistas. Se estima que alrededor de 10.000 unidades dependen exclusivamente de este combustible en la región.

Los conductores señalan que antes podían llenar sus tanques con una inversión de entre 40 y 50 soles, mientras que ahora deben gastar hasta 80 soles para obtener la misma cantidad de combustible.

Ante la incertidumbre sobre el abastecimiento, muchos usuarios han optado por llenar completamente sus tanques en lugar de realizar cargas parciales, por temor a no encontrar el recurso disponible en los próximos días.

Esta conducta ha acelerado el agotamiento de las reservas en los grifos que aún cuentan con stock.

La escasez también ha provocado que la información sobre los establecimientos con combustible disponible se difunda rápidamente entre los transportistas. Cuando un grifo inicia la venta de GLP, la afluencia de vehículos aumenta en cuestión de minutos.

En algunos casos, esta situación ha generado congestión vehicular en las avenidas cercanas a los surtidores.

Trabajadores de los grifos indicaron que todavía cuentan con reservas limitadas, pero la demanda actual supera la capacidad operativa habitual.

Según reportes recogidos en Paucarpata, la llegada de un nuevo lote de combustible a un grifo provocó el traslado inmediato de decenas de vehículos desde otras estaciones para intentar abastecerse.

PCM también anunció que se incrementará el vale FISE para la compra de balón de gas de 10kg hasta S/ 30 en un período de 30 días, y se implementará una medida de compensación para taxistas.

