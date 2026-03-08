Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Conductores esperan horas para cargar GLP en Arequipa ante escasez del combustible. (Foto: Captura/Canal N)
Por Redacción EC

El suministro de gas licuado de petróleo (GLP) presenta serias deficiencias en la ciudad de Arequipa, donde se reportan largas filas de vehículos en grifos y un aumento significativo en el precio del combustible, que en algunos puntos alcanza los 9.20 soles por galón.

