El Colegio Químico Farmacéutico del Perú (CQFP) realizó el Diálogo Electoral de la Bancada Farmacéutica por la Salud, un espacio de encuentro que reunió a profesionales químicos farmacéuticos candidatos al Senado y a la Cámara de Diputados en el marco de las Elecciones Generales 2026.

Durante el evento, los candidatos presentaron sus propuestas orientadas a fortalecer el sistema de salud, garantizar el acceso seguro a medicamentos y promover políticas públicas que reconozcan el rol estratégico del profesional químico farmacéutico en la protección de la salud pública.

Como parte central de la actividad, los candidatos suscribieron un acta de compromiso ante el Colegio Químico Farmacéutico del Perú, mediante la cual se comprometieron a impulsar normas, leyes e iniciativas que fortalezcan la labor del químico farmacéutico y contribuyan al desarrollo del sistema sanitario en beneficio de la población.

Durante su intervención, el decano del Colegio Químico Farmacéutico del Perú, Aníbal Díaz Robles, hizo un llamado a la unidad de los profesionales químicos farmacéuticos que participan en la contienda electoral.

“No importa qué bandera política tenga cada candidato; su corazón es farmacéutico. Necesitamos estar unidos y alcanzar acuerdos comunes para que, desde el Senado o la Cámara de Diputados, luchemos por la salud pública y por nuestra profesión”, expresó Díaz Robles.

Los firmantes se comprometieron a respaldar las iniciativas del colegio profesional orientadas a la prevención, promoción y restauración de la salud, así como a impulsar el incremento del presupuesto público destinado al sector salud, en concordancia con los lineamientos internacionales de la Organización Mundial de la Salud.

El acta de compromiso fue suscrita por los candidatos químicos farmacéuticos Elías Torres (Perú Moderno), Jorge Pérez (Fe en el Perú), Anshela Balvin (Fe en el Perú), Rocío Santiváñez (Perú Libre), Víctor Flores Ruiz (Fuerza Popular), Luis Tordoya (Unidad Nacional), Jorge Li Wong (Partido Morado) y Lucy González (Libertad Popular).

El Colegio Químico Farmacéutico del Perú reafirmó su compromiso de promover espacios democráticos de diálogo que permitan acercar las propuestas de los candidatos a la comunidad profesional y contribuir al fortalecimiento del sistema sanitario del país.

