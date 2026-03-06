La Alianza de Escuelas Privadas lamentó la decisión del Gobierno de pasar a la virtualidad las clases en los colegios, universidades e institutos públicos y privados del país por la escasez de gas natural, pese a haber visto ya las consecuencias que generan los cierres prolongados.

A través de un comunicado difundido en sus redes sociales, dijo entender que el país atraviese una crisis energética y valora que se tomen medidas de apoyo a las familias más afectadas por esta situación.

Asimismo, dijo tener en claro que las autoridades vienen trabajando para encontrar “medidas de contención” en el corto plazo y espera que la solución definitiva a esta crisis “llegue pronto”.

“Lo que lamentamos profundamente es que se pretenda pasar a la virtualidad las clases de colegios, universidades e institutos. Ya hemos visto las consecuencias del cierre prolongado de escuelas, y somos firmes creyentes que el sector educativo debe ser priorizado ante cualquier situación de crisis”, expresó.

Enfatizó que la respuesta a la crisis no puede ser esta, ya que el país debería apostar por la continuidad del aprendizaje; o en todo caso, se debería permitir que las instituciones privadas tomen sus propias decisiones y apoyarlas en caso de que puedan seguir funcionando.

“Miles de niños, niñas y de jóvenes carecen de recursos para poder desarrollar las clases virtuales en sus hogares y son los principales afectados por un cierre de las escuelas. Resulta especialmente preocupante la situación de los centros de educación inicial: al imponerse la virtualidad, se rompe el vínculo esencial indispensable para la primera infancia, dejando a las comunidades sin su núcleo de desarrollo más básico”, subrayó.

LEE MÁS: Gobierno anuncia teletrabajo por crisis del Gas Natural

“La respuesta a una crisis no puede ser el cierre de las escuelas: el país debe apostar por la continuidad de los aprendizajes o, en todo caso, se debería permitir que las instituciones educativas privadas tomen sus propias decisiones y apoyarlas en caso puedan seguir funcionando, a fin de no afectar la educación de todos los estudiantes”, sentenció.

Comunicado de la Alianza de Escuelas Privadas. (Foto: Difusión)

Clases virtuales

Como se recuerda, el Ministerio de Educación (Minedu) anunció que las clases virtuales en colegios, universidades e institutos públicos y privados serán del 9 al 13 de marzo debido a la escasez de gas natural en el país.

LEE MÁS: Defensoría solicita activación de contingencias para evitar desabastecimiento del GNV

“Del 9 al 13 de marzo las instituciones educativas privadas de Lima Metropolitana y el Callao que ya iniciaron clases desarrollarán sus actividades académicas en la modalidad remota”, indicó.

“Esta medida comprende también a universidades e institutos, a fin de contribuir con la racionalización de recursos y facilitar la movilidad en la ciudad, garantizando la continuidad del servicio educativo”, añadió.