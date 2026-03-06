En conferencia de prensa, la presidenta del Consejo de Ministros del Perú (PCM), Denisse Miralles, confirmó nuevas medidas ante la escasez del Gas Natural Vehicular (GNV) registrada esta semana.

Entre las acciones, la titular anunció la priorización del teletrabajo para el sector público en Lima y Callao, y la modalidad de clases virtuales por el lapso de una semana, mientras se abastece del hidrocarburo en la capital.

Asimismo, indicó que las empresas privadas deberán adoptar modalidades de teletrabajo durante este periodo, y que en las industrias afectadas por la crisis del gas se deberá considerar el adelanto de vacaciones del personal.

En lo que respecta al sector Educación, Miralles detalló que las clases se realizarán en la modalidad remota en todos los niveles educativos de Lima y Callao por una semana. La medida aplica para colegios, institutos y universidades privadas.

Sobre el transporte, dijo que se implementará una medida de compensación para taxistas con vehículos convertidos a gas natural. Añadió que el Estado va a cubrir el pago mínimo mensual de la deuda por conversión durante el tiempo de la emergencia.

“Ese costo va a ser asumido por el fisco en beneficio de 165 mil vehículos convertidos”, señaló Miralles.