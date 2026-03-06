Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Teletrabajo remoto por escasez de GNV en Perú. Foto: El Comercio / Archivo
Teletrabajo remoto por escasez de GNV en Perú. Foto: El Comercio / Archivo
Por Redacción EC

En conferencia de prensa, la presidenta del Consejo de Ministros del Perú (PCM), Denisse Miralles, confirmó nuevas medidas ante la escasez del Gas Natural Vehicular (GNV) registrada esta semana.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.