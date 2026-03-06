Resumen
Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.
Denisse Miralles, presidenta del Consejo de Ministros (PCM), anunció en conferencia de prensa que las clases serán virtuales en los colegios de Lima y Callao debido a la escasez de GNV.
