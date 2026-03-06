Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Por Redacción EC

En el día cuatro del racionamiento de gas natural (GNV) a nivel nacional tras la ruptura y explosión en el ducto de Camisea, ubicado en el distrito de Megantoni, Cusco, el alza en otros combustibles como el GLP y gasolina en distritos de Lima Metropolitana empieza a preocupar al sector transporte.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.