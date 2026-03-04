La Marina de Guerra del Perú, a través de la Dirección de Hidrografía y Navegación, informó sobre el arribo de oleajes anómalos que afectarán el litoral peruano del 6 al 12 de marzo, según el Aviso Especial de Oleaje N.º 08-26 emitido este 4 de marzo.

En el litoral norte, desde Tumbes hasta Salaverry, se prevé oleaje ligero del suroeste desde la noche del domingo 8. Este se incrementará a moderado a partir de la noche del lunes 9 y disminuirá gradualmente desde la tarde del miércoles 11.

En el litoral centro, entre Salaverry y Callao, el oleaje ligero se presentará desde la mañana del sábado 7 y aumentará a moderado desde la tarde del lunes 9. En el tramo comprendido entre Callao y San Juan de Marcona, el fenómeno se registra desde la tarde del viernes 6, se intensificará a fuerte la noche del lunes 9 y descenderá progresivamente desde el martes 10.

En el litoral sur, desde San Juan de Marcona hasta Tacna, el oleaje ligero también se presenta desde el viernes 6, alcanzará intensidad fuerte la noche del lunes y disminuirá desde el miércoles 11.

La autoridad marítima precisó que el mayor impacto se dará en playas abiertas o semiabiertas orientadas hacia el suroeste. Asimismo, indicó que el país se encuentra en fase de luna llena, condición que podría influir en el incremento del nivel del mar en algunos sectores costeros.

Finalmente, la Dirección de Hidrografía y Navegación exhortó a los gobiernos regionales y locales, capitanías de puerto y a quienes realizan actividades pesqueras, deportivas o recreativas a adoptar medidas de seguridad