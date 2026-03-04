El Poder Judicial, mediante el 33° Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Superior de Justicia de Lima, dirigido por el juez Adolfo Fernando Farfán, decidirá hoy a las 21:00 horas, el pedido de prisión preventiva contra Adrián Alonso Villar Chirinos procesado por los presuntos delitos de homicidio culposo, omisión de socorro y abandono del lugar del accidente, en perjuicio de la deportista Lizeth Katherine Marzano Noguera.

Durante la audiencia de ayer, a las 3 de la tarde, la fiscal del Ministerio Público a cargo del caso, Yanet Roller Rodríguez, advirtió que existe riesgo de fuga de Villar. Asimismo, indicó que si el investigado hubiera auxiliado a la víctima, habría permitido que el caso se tipifique como lesiones leves y no como muerte.

Adrián Villar y su padre, Rubén Villar

También alertó sobre una presunta manipulación de pruebas (eliminación de mensajes en el celular.

Además, Roller Rodríguez denunció que no se estarían permitiendo diligencias clave debido a que no se ha pagado la tasa para realizar la pericia al vehículo, y que el dosaje etílico fue practicado ocho horas después del accidente.

A su turno, la defensa de Villar, liderada por el abogado César Nakazaki, sostuvo que el investigado posee arraigo familiar, domiciliario, académico y social, pues reside con sus padres, estudia en la Universidad del Pacífico y no cuenta con antecedentes penales.

Cabe recordar que el fiscal Henry Santiago Zavaleta Polo, quien argumentó a favor de la prisión preventiva contra Villar, precisó que la sería de 6 años y 8 meses, superando el tiempo mínimo de cinco años que exige la ley.

Gino Marzano afirma que hay tráfico de influencias

Gino Marzano, hermano de la deportista Lizeth Marzano, aseguró que hubo tráfico de influencias para beneficiar a Adrián Villar, conductor involucrado en el caso.

La declaración fue realizada durante el programa Siempre a las Ocho con Milagros Leiva, transmitido por el canal de YouTube de El Comercio.

“Totalmente para que le den una pena menor y no lo capturen un plazo menor a 48 horas. Todas las personas han empezado a aparecer a partir de las imágenes”, sentenció.