El juez Adolfo Farfán evaluará si el joven imputado enfrenta nueve meses de prisión preventiva. FOTO. GEC
El Poder Judicial, mediante el 33° Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Superior de Justicia de Lima, dirigido por el juez Adolfo Fernando Farfán, decidirá hoy a las 21:00 horas, el pedido de prisión preventiva contra Adrián Alonso Villar Chirinos procesado por los presuntos delitos de homicidio culposo, omisión de socorro y abandono del lugar del accidente, en perjuicio de la deportista Lizeth Katherine Marzano Noguera.

