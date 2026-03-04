El Poder Judicial, mediante el 33° Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Superior de Justicia de Lima, dirigido por el juez Adolfo Fernando Farfán, decidirá hoy a las 21:00 horas, el pedido de prisión preventiva contra Adrián Alonso Villar Chirinos procesado por los presuntos delitos de homicidio culposo, omisión de socorro y abandono del lugar del accidente, en perjuicio de la deportista Lizeth Katherine Marzano Noguera.
Durante la audiencia de ayer, a las 3 de la tarde, la fiscal del Ministerio Público a cargo del caso, Yanet Roller Rodríguez, advirtió que existe riesgo de fuga de Villar. Asimismo, indicó que si el investigado hubiera auxiliado a la víctima, habría permitido que el caso se tipifique como lesiones leves y no como muerte.
También alertó sobre una presunta manipulación de pruebas (eliminación de mensajes en el celular.
Además, Roller Rodríguez denunció que no se estarían permitiendo diligencias clave debido a que no se ha pagado la tasa para realizar la pericia al vehículo, y que el dosaje etílico fue practicado ocho horas después del accidente.
A su turno, la defensa de Villar, liderada por el abogado César Nakazaki, sostuvo que el investigado posee arraigo familiar, domiciliario, académico y social, pues reside con sus padres, estudia en la Universidad del Pacífico y no cuenta con antecedentes penales.
Cabe recordar que el fiscal Henry Santiago Zavaleta Polo, quien argumentó a favor de la prisión preventiva contra Villar, precisó que la sería de 6 años y 8 meses, superando el tiempo mínimo de cinco años que exige la ley.
