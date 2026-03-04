Resumen
Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.
Gino Marzano, hermano de la joven deportista Lizeth Marzano, quien falleció a causa de un atropello el martes 17 de febrero en San Isidro, afirmó en el programa Siempre a las Ocho con Milagros Leiva, emitido por el canal de YouTube de El Comercio, que existió tráfico de influencias para favorecer a Adrián Villar, conductor implicado en el hecho.
