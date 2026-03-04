Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Entrevista a Gino Marzano, hermano de Lizeth Marzano, en el programa Siempre a las Ocho con Milagros Leiva, en el canal de YouTube de El Comercio. Fotos: Mario Zapata N. / @photo.gec
Entrevista a Gino Marzano, hermano de Lizeth Marzano, en el programa Siempre a las Ocho con Milagros Leiva, en el canal de YouTube de El Comercio. Fotos: Mario Zapata N. / @photo.gec
Por Redacción EC

Gino Marzano, hermano de la joven deportista Lizeth Marzano, quien falleció a causa de un atropello el martes 17 de febrero en San Isidro, afirmó en el programa Siempre a las Ocho con Milagros Leiva, emitido por el canal de YouTube de El Comercio, que existió tráfico de influencias para favorecer a Adrián Villar, conductor implicado en el hecho.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.