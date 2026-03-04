Gino Marzano, hermano de la joven deportista Lizeth Marzano, quien falleció a causa de un atropello el martes 17 de febrero en San Isidro, afirmó en el programa Siempre a las Ocho con Milagros Leiva, emitido por el canal de YouTube de El Comercio, que existió tráfico de influencias para favorecer a Adrián Villar, conductor implicado en el hecho.

Al ser consultado si cree que todo el entorno de Adrián Villar hizo “hasta lo imposible para que salga bien librado” indicó que “totalmente para que le den una pena menor y no lo capturen un plazo menor a 48 horas. Todas las personas han empezado a aparecer a partir de las imágenes”.

Marzano precisó que no cree que Villar no sabía (versión que dio a la Policía Nacional) si atropelló a un scooter o un árbol. “Él sabía, sino no habrían orquestado todo esto”, dijo a Leiva.

Sus padres temen por su vida

En otro momento de la entrevista, Gino Marzano indicó que sus padres están con temor de que le pase algo durante su constante lucha por encontrar justicia para su hermana Lizeth.

“Están asustados porque piensan que me van a hacer algo, que me van a querer callar o seguir. No (tengo miedo) porque lamentablemente antes me robaron un auto con uzis, ya ahora vengo preparado”, resaltó.

Critica a juez por llamar ‘hijo’ a Adrián Villar

Minutos antes de finalizar la audiencia de prisión preventiva contra Villar, el juez Adolfo Farfán Calderón, del Trigésimo Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria de Lima, llamó “hijo” a Adrián Villar, levantando una serie de críticas y cuestionamientos.

“Es lamentable que un juez llame hijo a un asesino. No tengo palabras para tanta indignación. Yo creo que el juez con todas las pruebas que tiene sea fehaciente en su decisión de prisión preventiva. Es más, no debió darle la oportunidad de hablar porque no se lo merece”, sentenció Marzano.