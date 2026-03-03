En una nueva sesión de la audiencia de prisión preventiva contra Adrián Villar Chirinos, el Ministerio Público presentó graves acusaciones que apuntan a una presunta obstaculización de la justicia.

Según la tesis fiscal, el investigado habría eliminado registros de llamadas y mensajes de texto clave tras el atropello que acabó con la vida de la deportista Lizeth Marzano.

Y es que, la fiscal Yanet Roller Rodríguez, ante el 33.° Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte de Lima, reveló que el historial del teléfono de Villar no coincide con el equipo de Juan Montenegro Bacigalupo, padre de su expareja.

Mientras que el testigo afirmó haber mantenido comunicación con el joven a las 00:50 horas del 18 de febrero, poco después del siniestro, dichas interacciones no figuran en el dispositivo del acusado.

“Se ha podido verificar que, en ese lapso en el que Adrián no se ha presentado, ha manipulado las comunicaciones... no sabemos qué otras comunicaciones estén borradas; es decir, ha obstaculizado la investigación” , alertó la fiscal Roller.

¿Cuál fue la evidencia de manipulación presentada?

Por otro lado, el fiscal adjunto provincial Henry Zavaleta reforzó esta postura al señalar que existirían chats de WhatsApp donde Montenegro aconsejaba a Villar entregarse a las autoridades antes de que venciera el plazo de la flagrancia.

Según la Fiscalía, estos mensajes fueron suprimidos del equipo del investigado, lo que evidenciaría una intención de eludir la responsabilidad penal.

La hija del testigo, la influencer Francesca Montenegro, respaldó esta versión mediante mensajes enviados a Villar, en los que le reprochaba haber ignorado el consejo de su padre para acudir a una comisaría aquella madrugada.

“Cuando el mío [mi padre] quiso llevarte a la comisaría para que te entregues y te hagan el dosaje, no lo hicieron y se fueron a buscar otros abogados” , se lee en una de las comunicaciones presentadas.

En el podcast “Siempre a las 8” de Milagros Leiva, de El Comercio, el abogado también garantizó a la familia de la víctima, Lizeth Marzano, que la sentencia será conforme dicte la ley.

Fiscalía cuestionó dosaje etílico de Adrián Villar

Además de la presunta eliminación de pruebas digitales, la Fiscalía cuestionó la transparencia de la defensa respecto a los exámenes médicos.

Roller Rodríguez advirtió que los resultados del dosaje etílico realizados en una clínica privada no fueron entregados oportunamente.

“¿Por qué, si lo tenían, no lo han presentado? ¿Eso no es obstaculización? Igual puede seguir sucediendo, darse a la fuga”, sentenció la magistrada, quien también anunció que se solicitará una pericia de análisis digital forense para recuperar el contenido íntegro del móvil de Villar.

La audiencia, presidida por el juez Adolfo Farfán Calderón, continuará este miércoles 4 de marzo, fecha en la que se determinará si el joven de 21 años enfrentará el proceso bajo prisión preventiva por un plazo de 9 meses, tal como requiere el Ministerio Público.