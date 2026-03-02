Francesca Montenegro, ex pareja de Adrián Villar, el joven que atropelló y mató a la deportista Lizeth Marzano, el pasado martes 17 de febrero en la zona de El Golf de San Isidro, indicó que él le contó que estaba en shock y que tuvo un accidente, pero huyó.

En entrevista con Milagros Leiva en Panamericana Televisión, Montenegro precisó que, luego de ser despertada por su expareja, este le pidió que se cambie y baje al parque afuera de su casa. Allí la esperaban donde se encontraba el padre del chico, Rubén Villar, y la periodista Marisel Linares.

Juan Montenegro, padre de Francesca Montenegro, niega conocer a Rubén Villar y a Marisel Linares.

“Me dice que tuvo un accidente, que ha huido. Me habla de un scooter, de un árbol, que se ha quedado dormido, que ha pestañado. Veo a Marisel; se acerca el padre y me va contando que ha tenido un accidente, que se había subido a la berma”, reveló.

“Yo no he estado en el carro. No he presenciado el acto. No he sabido de la situación hasta muchas horas después”, afirmó en el programa.

Chats revelan conversación entre Montenegro y Villar

Minutos antes, el programa Cuarto Poder emitió chats privados que muestran a Montenegro gestionando apoyo legal a Villar tras el fatal accidente ocurrido en San Isidro.

“Te juro, mi papi puede ser todo lo raro y extraño que puedo decir siempre, pero buen abogado es, tipo de verdad. Para mí no hay mejo defensor que uno que te quiere y conoce. Mi mamá pregunta si quieres que le cuente para ver si te pasa uno de sus peces gordos”.

¿Quién es Francesca Montenegro?

Francesca Montenegro, de 21 años, había construido su presencia digital principalmente en Instagram y TikTok, plataformas donde compartía contenido de estilo de vida y tendencias. En la actualidad, ha cerrado todas sus redes sociales.