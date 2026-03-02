Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Francesca Montenegro habló en el programa de Milagros Leiva. Foto: Panamericana Televisión
Francesca Montenegro habló en el programa de Milagros Leiva. Foto: Panamericana Televisión
Por

Francesca Montenegro, ex pareja de Adrián Villar, el joven que atropelló y mató a la deportista Lizeth Marzano, el pasado martes 17 de febrero en la zona de El Golf de San Isidro, indicó que él le contó que estaba en shock y que tuvo un accidente, pero huyó.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.