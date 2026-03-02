Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.
Francesca Montenegro, ex pareja de Adrián Villar, el joven que atropelló y mató a la deportista Lizeth Marzano, el pasado martes 17 de febrero en la zona de El Golf de San Isidro, indicó que él le contó que estaba en shock y que tuvo un accidente, pero huyó.
En entrevista con Milagros Leiva en Panamericana Televisión, Montenegro precisó que, luego de ser despertada por su expareja, este le pidió que se cambie y baje al parque afuera de su casa. Allí la esperaban donde se encontraba el padre del chico, Rubén Villar, y la periodista Marisel Linares.
“Me dice que tuvo un accidente, que ha huido. Me habla de un scooter, de un árbol, que se ha quedado dormido, que ha pestañado. Veo a Marisel; se acerca el padre y me va contando que ha tenido un accidente, que se había subido a la berma”, reveló.
“Yo no he estado en el carro. No he presenciado el acto. No he sabido de la situación hasta muchas horas después”, afirmó en el programa.
Chats revelan conversación entre Montenegro y Villar
“Te juro, mi papi puede ser todo lo raro y extraño que puedo decir siempre, pero buen abogado es, tipo de verdad. Para mí no hay mejo defensor que uno que te quiere y conoce. Mi mamá pregunta si quieres que le cuente para ver si te pasa uno de sus peces gordos”.
Francesca Montenegro, de 21 años, había construido su presencia digital principalmente en Instagram y TikTok, plataformas donde compartía contenido de estilo de vida y tendencias. En la actualidad, ha cerrado todas sus redes sociales.