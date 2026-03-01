Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Luego de que la notaría Carpio Vélez negara haber tramitado la donación del vehículo de la periodista Marisel Linares a su hijastro Adrián Villar, con el cual el joven atropelló y mató a la campeona nacional de buceo Lizeth Marzano el pasado 17 de febrero en el distrito de San Isidro, nuevos documentos oficiales revelan que la unidad involucrada continúa legalmente a nombre de la comunicadora.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

AnálisisInterpretación de las noticias basada en evidencia, incluyendo data y proyecciones posibles en base a eventos pasados.