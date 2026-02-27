Este viernes 27 de febrero por la tarde, una sección del falso techo en el primer nivel del centro comercial Mallplaza Bellavista, ubicado en el Callao, colapsó generando la evacuación inmediata de visitantes y empleados.

El incidente, captado y difundido por usuarios en redes sociales, fue originado por una falla en el sistema de seguridad contra incendios del establecimiento, que provocó la fuga de agua.

De ese modo, tras una inspección técnica realizada por personal municipal, la Municipalidad de Bellavista determinó la clausura temporal del local, pues fiscalizadores reportaron no solo los daños del incidente actual, sino también fisuras, óxido en estructuras metálicas del patio de comidas y filtraciones en rutas de evacuación.