Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

La inspección municipal detectó filtraciones, óxido en estructuras del patio de comidas y fisuras que representan un riesgo para los visitantes | Foto: Flash Callao (Captura) / Archivo GEC / Composición EC
La inspección municipal detectó filtraciones, óxido en estructuras del patio de comidas y fisuras que representan un riesgo para los visitantes | Foto: Flash Callao (Captura) / Archivo GEC / Composición EC
Por Redacción EC

Este viernes 27 de febrero por la tarde, una sección del falso techo en el primer nivel del centro comercial Mallplaza Bellavista, ubicado en el Callao, colapsó generando la evacuación inmediata de visitantes y empleados.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.