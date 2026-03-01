Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Programan audiencia clave para definir situación legal de Adrián Villar. (Foto: Justicia TV)
Programan audiencia clave para definir situación legal de Adrián Villar. (Foto: Justicia TV)
Por Redacción EC

El Poder Judicial programó para las 20:00 horas de este domingo la audiencia virtual e inaplazable en la que se evaluará el pedido de prisión preventiva contra Adrián Alonso Villar Chirinos, investigado por el presunto delito de homicidio culposo y otros ilícitos en agravio de Lizeth Ketherine Marzano Noguera.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.