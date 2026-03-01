El Poder Judicial programó para las 20:00 horas de este domingo la audiencia virtual e inaplazable en la que se evaluará el pedido de prisión preventiva contra Adrián Alonso Villar Chirinos, investigado por el presunto delito de homicidio culposo y otros ilícitos en agravio de Lizeth Ketherine Marzano Noguera.

La diligencia estará a cargo del juez Adolfo Fernando Farfán Calderón, del 33.º Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Superior de Justicia de Lima, quien analizará el requerimiento formulado por el Ministerio Público. La audiencia será transmitida a través de Poder Judicial TV, con el fin de garantizar la transparencia del proceso.

A través de su cuenta oficial en X, el Poder Judicial informó que el magistrado Farfán Calderón asumió el caso luego de que el titular del 31.º Juzgado de Investigación Preparatoria de Lima se inhibiera de continuar con el proceso, al determinar que no era competente para conocer la causa, pese a haber intervenido inicialmente por encontrarse de turno cuando ocurrieron los hechos.

#Importante. 33.º Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte de Lima realiza hoy domingo, a las 20:00 horas, audiencia inaplazable virtual de prisión preventiva contra Adrián Alonso Villar Chirinos por el delito de homicidio culposo y otros, en agravio de Lizeth Ketherine… pic.twitter.com/4ebO5aBh0u — Poder Judicial Perú (@Poder_Judicial_) March 1, 2026

Durante la audiencia, las partes expondrán sus argumentos respecto a la solicitud fiscal de prisión preventiva, conforme a lo previsto en el Código Procesal Penal. Tras escuchar los alegatos, el juez deberá emitir una decisión sobre la situación jurídica del investigado.

Villar Chirinos fue ubicado y detenido preliminarmente el último jueves en el distrito de Miraflores y permanece bajo custodia de la Policía Nacional. La intervención estuvo a cargo de personal de Inteligencia de Tránsito, con apoyo de la unidad especializada en Accidentes de Tránsito, que procedió a su traslado y puesta a disposición de las autoridades competentes.

El joven es investigado por los presuntos delitos contra la vida, el cuerpo y la salud, en la modalidad de homicidio culposo, así como por omisión de auxilio en perjuicio de Marzano Noguera. Asimismo, afronta una investigación por presuntamente atentar contra la administración de justicia al darse a la fuga tras el accidente de tránsito, en agravio del Estado.

