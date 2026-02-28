Resumen
Un auto se incendió en la Costa Verde la noche de este sábado 28 de febrero y causó una congestión en el Circuito de Playas. Afortunadamente, no se reportaron heridos ni víctimas.
