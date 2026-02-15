ATU suspende servicio Playero del Metropolitano por cierre temporal de la playa Agua Dulce

La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) informó que el servicio especial Playero del Metropolitano no operará este domingo 15 de febrero debido al cierre temporal de la playa Agua Dulce, ubicada en el distrito de Chorrillos. La suspensión responde a motivos ajenos a la operación del sistema y se enmarca en la medida adoptada por la Municipalidad de Chorrillos por razones de salubridad y protección de la salud pública.

A través de sus redes sociales, la ATU comunicó: “El Playero del Metropolitano no circulará en su recorrido hacia la playa Agua Dulce. Planifica tu viaje con anticipación y evita contratiempos” , orientando a los usuarios sobre la interrupción del servicio.

Personal municipal y voluntarios ambientalistas realizan labores de limpieza en la playa. (Foto: Julio Reaño / @photo.gec)

Durante los fines de semana de verano, miles de veraneantes utilizan este servicio que parte del terminal Matellini y conecta directamente con la playa, facilitando el desplazamiento desde distintos puntos de Lima. Sin embargo, hoy el acceso al balneario permanece restringido, conforme a la medida preventiva municipal.

Desde tempranas horas, personal de serenazgo ha sido desplegado en los principales accesos para impedir el ingreso de bañistas, algunos de los cuales llegaron con sus familias pese a que se anunció con antelación el cierre. En los alrededores se observan carteles con la frase “La playa no es tu basurero”, recordando la importancia del cuidado del espacio público.

El cierre busca proteger la salubridad y prevenir la contaminación del balneario. (Foto: Julio Reaño / @photo.gec)

La Municipalidad de Chorrillos indicó que la medida busca evitar que el balneario sea nuevamente contaminado con grandes volúmenes de residuos sólidos. Durante los fines de semana, se recolectan alrededor de 20 toneladas de basura dejadas por los visitantes . En paralelo, personal municipal junto a voluntarios de organizaciones ambientales llevan a cabo labores de limpieza, retirando desechos como plásticos, tapas de botellas y globos dejados tras la afluencia de bañistas del sábado.

Estas acciones combinan prevención sanitaria con conservación ambiental, reforzando la gestión de limpieza y mantenimiento de uno de los balnearios más concurridos del litoral limeño durante la temporada de verano.

