ATU suspende servicio Playero del Metropolitano por cierre temporal de la playa Agua Dulce

A través de sus redes sociales, la ATU comunicó: “El Playero del Metropolitano no circulará en su recorrido hacia la playa Agua Dulce. Planifica tu viaje con anticipación y evita contratiempos”, orientando a los usuarios sobre la interrupción del servicio.
Durante los fines de semana de verano, miles de veraneantes utilizan este servicio que parte del terminal Matellini y conecta directamente con la playa, facilitando el desplazamiento desde distintos puntos de Lima. Sin embargo, hoy el acceso al balneario permanece restringido, conforme a la medida preventiva municipal.
Desde tempranas horas, personal de serenazgo ha sido desplegado en los principales accesos para impedir el ingreso de bañistas, algunos de los cuales llegaron con sus familias pese a que se anunció con antelación el cierre. En los alrededores se observan carteles con la frase “La playa no es tu basurero”, recordando la importancia del cuidado del espacio público.
La Municipalidad de Chorrillos indicó que la medida busca evitar que el balneario sea nuevamente contaminado con grandes volúmenes de residuos sólidos. Durante los fines de semana, se recolectan alrededor de 20 toneladas de basura dejadas por los visitantes. En paralelo, personal municipal junto a voluntarios de organizaciones ambientales llevan a cabo labores de limpieza, retirando desechos como plásticos, tapas de botellas y globos dejados tras la afluencia de bañistas del sábado.
Estas acciones combinan prevención sanitaria con conservación ambiental, reforzando la gestión de limpieza y mantenimiento de uno de los balnearios más concurridos del litoral limeño durante la temporada de verano.
