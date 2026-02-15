Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

ATU comunica interrupción del transporte hacia playa Agua Dulce por disposición municipal. (Foto: Andina)
ATU comunica interrupción del transporte hacia playa Agua Dulce por disposición municipal. (Foto: Andina)
Por Redacción EC

La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) informó que el servicio especial Playero del Metropolitano no operará este domingo 15 de febrero debido al cierre temporal de la playa Agua Dulce, ubicada en el distrito de Chorrillos. La suspensión responde a motivos ajenos a la operación del sistema y se enmarca en la medida adoptada por la Municipalidad de Chorrillos por razones de salubridad y protección de la salud pública.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.

“Mientras pueda caminar, iré a votar”: Más de 8.000 centenarios podrán votar en las elecciones generales del 2026
ECData

“Mientras pueda caminar, iré a votar”: Más de 8.000 centenarios podrán votar en las elecciones generales del 2026

ATU suspende servicio Playero del Metropolitano por cierre temporal de la playa Agua Dulce
Lima

ATU suspende servicio Playero del Metropolitano por cierre temporal de la playa Agua Dulce

Agua Dulce: Municipalidad de Chorrillos inicia campaña de limpieza tras contaminación de bañistas | FOTOS
Sucesos

Agua Dulce: Municipalidad de Chorrillos inicia campaña de limpieza tras contaminación de bañistas | FOTOS

Defensoría del Pueblo rechaza cierre de la playa Agua Dulce y exhorta a garantizar libre acceso
Lima

Defensoría del Pueblo rechaza cierre de la playa Agua Dulce y exhorta a garantizar libre acceso