Día de San Valentín: Estos son los precios de las rosas en el Mercado de Flores

Una de las sorpresas de la campaña es la consolidación del girasol como competidor directo de la ros | Foto: Anthony Niño de Guzmán / GEC
Por Redacción EC

Desde muy temprano, el Mercado de Flores de Lima ha registrado una masiva afluencia de compradores por el Día de San Valentín, donde las rosas rojas fueron el producto estrella de esta campaña, reportó América Noticias.

