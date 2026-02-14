Día de San Valentín: Estos son los precios de las rosas en el Mercado de Flores

Desde muy temprano, el Mercado de Flores de Lima ha registrado una masiva afluencia de compradores por el Día de San Valentín, donde las rosas rojas fueron el producto estrella de esta campaña, reportó América Noticias.

El costo de la docena de rosas se ha fijado en S/ 40 en la mayoría de puestos. Sin embargo, comerciantes precisaron que las variedades en color blanco y amarillo pueden tener precio distinto, dependiendo de la calidad del tallo y el proveedor, siendo generalmente más económicas.

Para los usuarios que buscan alternativas al ramo clásico, el mercado ofrece los denominados “arreglitos”. Estos consisten en presentaciones con base y decoración que, por el mismo valor de S/ 40, integran una menor cantidad de rosas pero compensan con follaje y diseño especializado.

Una de las sorpresas de la campaña es la consolidación del girasol como competidor directo de la rosa. En el sector conocido como “la meca del girasol”, los precios muestran un rango más accesible para el público, oscilando entre los S/ 15 y S/ 25 por docena.

“Las rosas rojas son las primeras en agotarse; es lo que la gente más pide por la tradición. Desde muy temprano estamos atendiendo pedidos para que nadie se quede sin su detalle”, señaló uno de los comerciantes del mercado.

Otro vendedor destacó: “Muchos clientes ya no solo buscan la flor suelta, sino el armado especial. Por eso ofrecemos arreglos que mezclan romanticismo y delicadeza, usando el color blanco en las bases para resaltar los tonos vivos”.

Se espera que la actividad comercial se mantenga sostenida durante todo el sábado. Aunque los precios suelen cambiar según la oferta y demanda del momento, estos se mantuvieron durante las primeras horas de este 14 de febrero.