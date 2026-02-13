¿Por qué el 14 de febrero celebra el amor? La historia y significado del Día de San Valentín

Llegó febrero y, con ello, uno de los meses más esperados por muchas parejas en el Perú y en gran parte de Latinoamérica debido al Día de San Valentín. En varios países de la región, el 14 de febrero se celebra como el Día del Amor y la Amistad, ampliando la celebración para incluir no solo el amor romántico sino también las amistades, siendo considerado una buena ocasión para regalar flores, chocolates, cartas de amor y otros presentes. Esta fecha está asociada con San Valentín, un mártir cristiano que, según la leyenda, vivió en Roma durante el siglo III. En la siguiente nota, te contamos todos los detalles.

¿CUÁL ES EL VERDADERO SIGNIFICADO DE SAN VALENTÍN?

El Día de San Valentín se celebra cada 14 de febrero de todos los años en homenaje a San Valentín, un sacerdote romano del siglo III. Esta fecha recuerda su martirio, ocurrido el 14 de febrero del año 270 d.C. San Valentín desobedeció el edicto del emperador Claudio II, quien prohibía los matrimonios entre jóvenes, y siguió celebrando bodas en secreto para parejas enamoradas. Su valentía y dedicación al amor romántico lo llevaron a ser arrestado y ejecutado por desafiar las órdenes del emperador.

Con el paso de los siglos, la historia de San Valentín se ha transformado en un símbolo del amor y la dedicación entre las parejas. La conmemoración de su martirio el 14 de febrero se ha difundido a nivel global, convirtiéndose en una oportunidad para mostrar amor y cariño hacia los seres queridos. Aunque las tradiciones y celebraciones del Día de San Valentín pueden variar según la cultura y la región, la fecha continúa siendo un momento significativo para celebrar el amor en todas sus manifestaciones.

El Día de San Valentín está asociada con San Valentín, un mártir cristiano que, según la leyenda, vivió en Roma durante el siglo III.

El 14 de febrero se ha convertido en un día emblemático para las parejas y los enamorados, que aprovechan la ocasión para intercambiar regalos, tarjetas y gestos románticos. Además de su significado religioso, el Día de San Valentín también ha adquirido connotaciones comerciales, con un aumento en las ventas de productos relacionados con el amor y el romance en las semanas previas a la fecha.

¿QUÉ DÍA CAE SAN VALENTÍN ESTE 2026?

El esperado San Valentín o Día de los Enamorados es una fecha que se celebra en muchos países del mundo el 14 de febrero, por lo que en 2026, la celebración caerá un sábado. En ese día, las parejas suelen planificar encuentros, intercambiar obsequios especiales y disfrutar de tiempo juntos. Además, algunas personas, con mucha creatividad y emoción, escriben cartas o envían mensajes a sus parejas que se encuentran a la distancia por diversos motivos.

El Día de San Valentín está asociada con San Valentín, un mártir cristiano que, según la leyenda, vivió en Roma durante el siglo III.

FRASES PARA ENVIAR EN EL DÍA DE SAN VALENTÍN 2026

A continuación, te presentamos las mejores frases románticas y amorosas para que puedas utilizarlas y compartirlas en San Valentín: