¿Cómo seguir el Debate Presidencial EN VIVO y EN DIRECTO? Continúa el debate, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) anunció una nueva jornada para este lunes 30 y 31 de marzo y 1 de abril desde la sede del Centro de Convenciones de Lima en San Borja. Este segundo ciclo de debates contará con la participación de 35 candidatos, quienes expondrán sus principales propuestas para el país con el propósito de ganar el voto de los peruanos en cara a las próximas elecciones del 12 de abril.

Según el cronograma del JNE y el Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú (IRTP), el debate iniciará a las 8:00 p.m. (horario peruano) y se extenderá hasta alrededor de las 11:00 p.m.

No te pierdas el debate y consulta qué vías disponibles tienes para seguir el evento. La señal matriz la aporta TV Perú y el JNE, mientras que otros canales nacionales y plataformas digitales retransmiten el evento en vivo para todo el país y para el extranjero. Consulta aquí por qué canales ver el debate.

Canales de TV abierta que transmiten el debate hoy, 30 de marzo

La transmisión oficial del debate será por la plataforma oficial del JNE y podrá seguir el evento completo desde El Comercio. A continuación, revisa qué canales están disponibles para seguir el debate:

TV Perú (canal 7 en señal abierta)

JNE TV / JNE

América TV (canal 4)

Latina TV (Canal 2)

Panamericana TV (Canal 5)

ATV (Canal 9)

El JNE dispuso que la señal se entregue en forma gratuita para estos medios, lo que permite el mayor alcance del debate.

¿Cómo ver el debate presidencial 2026 ONLINE vía streaming?

Además de la TV abierta, también hay canales de streaming online como El Comercio que pasarán la cobertura completa:

El Comercio (web y canales digitales)

YouTube y Facebook Live del JNE

YouTube, web y app de TV Perú

América tvGO

Latina Play

Debate electoral JNE | Los candidatos asisten al Centro de Convenciones en San Borja, para participar del segundo día de debate electoral de cara a las elecciones presidenciales 2026 Fotos: Hugo Perez / @photo.gec

¿A qué hora inicia el Debate Presidencial 2026?

La segunda edición del debate comenzará a las 20:00 horas (8:00 pm en horario peruano).

A continuación, revisa los horarios en otros países:

19:00 horas: México, Costa Rica, El Salvador, Nicaragua, Guatemala y Honduras

20:00 horas: Perú, Colombia, Ecuador y Panamá

21:00 horas: Venezuela, Bolivia, Cuba, Canadá (zona este), Puerto Rico y República Dominicana

22:00 horas: Chile, Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay

01:00 horas del martes 31 de marzo: Reino Unido

02:00 horas del martes 31 de marzo: España, Alemania, Italia y Francia

¿Quiénes serán los moderadores y qué temas se debatirán en el Debate Presidencial 2026?

Los periodistas Angélica Valdez y Pedro Tenorio serán los moderadores de esta segunda etapa, en la que se debatirán temas de Empleo, desarrollo y emprendimiento; y Educación, innovación y tecnología.

¿Quiénes participarán en el Debate Presidencial del 2026 HOY, lunes 30?

Lunes 30 de marzo: Carlos Jaico (Perú Moderno), George Forsyth (Somos Perú), Álvaro Paz de la Barra (Fe en el Perú), Fiorella Molinelli (Fuerza y Libertad), Alex Gonzalez (Demócrata Verde), Carlos Espá (Sí Creo), Yonhy Lescano (Cooperación Popular), Walter Chirinos (PRIN), Ronald Atencio (Venceremos), Fernando Olivera (Frente de la esperanza 2021), Carlos Álvarez (País para todos) y Enrique Valderrama (Partido Aprista Peruano).