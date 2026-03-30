El canal de YouTube de Depor sigue ampliando su propuesta digital con el estreno de “Juego en Corto”, un nuevo programa que debutará este lunes 30 de marzo desde las 3:00 p.m. Este espacio, que tendrá una duración de una hora, estará conducido por la periodista Fernanda Huapaya junto a los exseleccionados nacionales José Carvallo y Diego Penny.

La propuesta apunta a ofrecer una mirada fresca y dinámica del fútbol local e internacional, en la antesala del Copa Mundial de la FIFA 2026.

“Juego en Corto” se caracterizará por un formato de conversación ágil, donde se combinará el olfato periodístico y el trabajo de campo de Fernanda Huapaya con la experiencia de vestuario que aportan José Carvallo y Diego Penny tras su paso por la selección peruana y clubes como Universitario de Deportes y Sporting Cristal.

Además, uno de los principales atractivos del programa serán las entrevistas exclusivas con figuras del ámbito deportivo, lo que promete enriquecer cada emisión con contenido de valor.

Por ello, “Juego en Corto” se perfila como una propuesta recomendable para los amantes del fútbol que buscan información, análisis y cercanía con protagonistas del deporte. La invitación está hecha para conectarse este lunes 30 de marzo a las 3:00 p.m. y no perderse su estreno.