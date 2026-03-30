Por Redacción EC

El canal de YouTube de Depor sigue ampliando su propuesta digital con el estreno de “Juego en Corto”, un nuevo programa que debutará este lunes 30 de marzo desde las 3:00 p.m. Este espacio, que tendrá una duración de una hora, estará conducido por la periodista Fernanda Huapaya junto a los exseleccionados nacionales José Carvallo y Diego Penny.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.