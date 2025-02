Este 14 de febrero, conocido como el Día de San Valentín, es una fecha muy especial para las parejas, ya que suelen regalarse flores o intercambiar emotivos mensajes. Durante el Día de los Enamorados, es común que las personas celebren escapándose a un bonito restaurante o yendo a un lugar muy atractivo, donde resalta el romanticismo. Sin embargo, todos estos compromisos financieros podrían perjudicar la estabilidad económica, siempre y cuando no se administre el dinero responsablemente, sobre todo en estas fechas, que tienen un fin comercial. En la siguiente nota, te contamos todos los detalles.

¿CUÁNTO GASTAN LOS PERUANOS POR EL DÍA DE SAN VALENTÍN?

Este viernes 14 de febrero, muchas parejas celebrarán una de las fechas más románticas debido al Día de San Valentín 2025, saliendo a pasear, ya sea a un restaurante, centro comercial, discoteca, entre otros lugares. Estas salidas pueden representar un gasto considerable para muchos, lo cual podría afectar la estabilidad económica si no se gestiona el dinero adecuadamente.

De acuerdo con el INEI, salir a darse un gustito con la pareja dos o tres veces al mes puede ocasionar un gasto de casi S/ 100 por cita, lo que equivale al 15 % del sueldo promedio. En el caso del Día de los Enamorados, esta cifra aumenta, ya que una salida, una cena o un regalo se estima en un gasto de entre S/ 200 y S/ 280. Por su parte, la profesora de la Universidad del Pacífico, Isabel Sánchez Jugo, explicó para Infobae que la falta de una buena administración financiera podría perjudicar los bolsillos de los peruanos, llevándolos a endeudarse.

Los compromisos financieros en el Día de San Valentín podrían perjudicar la estabilidad económica, siempre y cuando no se administre el dinero responsablemente.

“Si estos gastos no se gestionan con anticipación, pueden generar desbalances financieros que limiten el ahorro y afecten otras responsabilidades económicas. La falta de planificación en este tipo de gastos no solo afecta el mes a mes, sino que también puede comprometer la solidez financiera a largo plazo”, detalló la especialista. De esta manera, un endeudamiento innecesario podría no solo generar un estrés por cancelar los compromisos financieros, sino un conflicto en las relaciones.

¿CÓMO EVITAR ENDEUDARSE EN EL DÍA DE SAN VALENTÍN 2025?

Sánchez Jugo enfatizó que es importante tomar ciertas estrategias para no dañar la estabilidad económica. Entre sus recomendaciones está contar con un presupuesto realista, es decir, establecer un límite en los gastos al planear una salida con la pareja, sin afectar otros pagos o las metas de ahorro. Asimismo, sugirió darle un objetivo al dinero, ya que a veces compartir experiencias o brindar un regalo simbólico puede aportar mucho valor a la relación sin tener que invertir en un costoso presente.

Los compromisos financieros en el Día de San Valentín podrían perjudicar la estabilidad económica, siempre y cuando no se administre el dinero responsablemente.

Sin embargo, eso no es todo, ya que la especialista mencionó que se deben establecer prioridades al momento de realizar una compra y cuestionarse si es realmente necesario adquirir algo en ese momento o si puede esperar, lo que ayudaría a evitar gastos innecesarios. Por último, las compras compulsivas, que son un problema para muchas relaciones, ya que a menudo se dejan llevar por las propagandas, suelen provocar deudas exorbitantes. Aunque, esto puede cambiar si se reflexiona antes de comprar algún producto, lo que llevaría a un ahorro en los bolsillos de los peruanos.

FRASES PARA ENVIAR EN EL DÍA DE SAN VALENTÍN 2025

A continuación, te presentamos las mejores frases románticas y amorosas para que puedas utilizarlas y compartirlas en San Valentín: