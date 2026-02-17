¡Perdón público! Monserrat Seminario sorprende a Melcochita con emotiva disculpa en San Valentín: “Te escribo para...”

Pablo Villanueva, conocido artísticamente como ‘Melcochita’, es uno de los artistas más multifacéticos en el medio peruano, con una trayectoria que abarca desde la música y la salsa hasta la comedia. Sin embargo, durante las últimas semanas se ha visto envuelto en una polémica en la que señalan a la esposa del cómico, Monserrat Seminario, de supuestamente haberlo agredido y de quedarse con todo su dinero. Así, luego de que el también sonero haya viajado a los Estados Unidos por temas laborales, se conoció que su aún esposa le escribió para pedirle disculpas por todos los errores que cometió y saludarlo por el Día de San Valentín. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

¿QUÉ MENSAJE ENVIÓ MONSERRAT SEMINARIO A MELCOCHITA POR EL DÍA DE SAN VALENTÍN?

Durante los últimos días, el popular ‘Melcochita’ se encuentra en Estados Unidos por motivos laborales, acompañado de sus hijas, quienes están con él desde su llegada al país. Lejos de las controversias con su esposa Monserrat Seminario, el cómico se ha mostrado tranquilo y cumpliendo con sus presentaciones. No obstante, en declaraciones para el diario Trome, el humorista de 89 años reveló que la madre de sus últimas hijas lo sorprendió al enviarle un mensaje en el que expresa su arrepentimiento con motivo de las celebraciones por San Valentín, el pasado 14 de febrero.

“Te escribo para pedirte disculpas a ti por todo lo que está pasando, si he cometido un error quiero que me disculpes de corazón, si cometí un error tan grande por el dinero, discúlpame en verdad amor. Feliz día de San Valentín”, indica el mensaje que fue enviado a Pablo Villanueva a través de WhatsApp. Asimismo, aseguró que nada está dicho y que durante las próximas semanas tomará una decisión al respecto, principalmente por el bienestar de sus menores hijas.

¿QUÉ DIJO SUSAN VILLANUEVA SOBRE EL VIAJE DE ‘MELCOCHITA’ A ESTADOS UNIDOS?

Hace unos días, Susan Villanueva se presentó, a través de una videollamada, con el programa ‘América hoy’ para revelar que su padre, ‘Melcochita’, habría fingido amistarse con Monserrat Seminario para obtener el pasaporte y otros importantes documentos y viajar a los Estados Unidos. Según la hija del cómico, esta decisión tiene como finalidad de que el sonero se quede a vivir en el extranjero, principalmente por su tranquilidad en medio de las supuestas agresiones que habría recibido por su aún esposa. Inclusive, Susan aseguró que Monserrat se estaría enterando en vivo de la estrategia, ya que la condición para autorizar su viaje fue la presentación de pasajes adquiridos exclusivamente con destino a Atlanta.

“Él está decidido a no volver. No quiere más violencia. Ella lo amenazó con destruir sus documentos si no volvía con ella. Mi papá tuvo que mentirle, decirle que tenía shows en Atlanta y que no se vería con sus hijos mayores en Nueva Jersey. Ella no lo ve como esposo, lo ve como la gallina con huevos de oro”, contó Susan. Aunque en un primer momento esta confesión tomó por sorpresa a más de uno, en las últimas horas el artista nacional utilizó sus redes sociales para desmentir estas especulaciones y afirmar que sí volverá pronto al Perú, debido a compromisos laborales y por amor al país. De esta manera, instó a que paren con dichos rumores que solo generan más controversia en su vida.