¡Perdón público! Monserrat Seminario sorprende a Melcochita con emotiva disculpa en San Valentín: “Te escribo para...”

Por Manuel Gomez

Pablo Villanueva, conocido artísticamente como ‘Melcochita’, es uno de los artistas más multifacéticos en el medio peruano, con una trayectoria que abarca desde la música y la salsa hasta la comedia. Sin embargo, durante las últimas semanas se ha visto envuelto en una polémica en la que señalan a la esposa del cómico, Monserrat Seminario, de supuestamente haberlo agredido y de quedarse con todo su dinero. Así, luego de que el también sonero haya viajado a los Estados Unidos por temas laborales, se conoció que su aún esposa le escribió para pedirle disculpas por todos los errores que cometió y saludarlo por el Día de San Valentín. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

