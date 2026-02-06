El verano 2026 inició con fuerza en el Perú y, con ello, como es de costumbre durante esta calurosa temporada muchas personas suelen visitar las principales playas o parques con el propósito de refrescarse y pasar un buen momento con la familia o los amigos. En ese sentido, la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) anunció una buena noticia para los veraneantes de la capital: la implementación del nuevo servicio “Playero Ancón”. Esto permitirá que los usuarios cuenten con una mayor previsibilidad y planifiquen mejor los viajes con los horarios programados del Metropolitano en esta temporada. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

¿CUÁLES SON LOS HORARIOS DEL SERVICIO “PLAYERO ANCÓN”?

A través de sus plataformas oficiales, la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) dio a conocer que el novedoso servicio especial “Playero Ancón” operará todos los fines de semana durante la temporada de verano. Es decir, los buses, que tienen una capacidad para trasladar a 80 pasajeros, funcionarán los sábados y domingos con horarios establecidos y paraderos autorizados (Carabayllo - Ancón y viceversa).

Según la entidad pública, en su primer fin de semana de funcionamiento el bus trasladó a cientos de veraneantes, quienes pudieron planificar con mayor facilidad su salida y regreso gracias al cumplimiento puntual de la programación. Es importante mencionar que la tarifa única del servicio tiene un costo de S/ 6.00. Así, a continuación, te presentamos los horarios de operación del bus playero:

Salidas desde la avenida Chimpu Ocllo (Carabayllo):

11:00 a. m., 11:30 a. m., 12:00 m., 12:30 p. m., 1:00 p. m. y 1:30 p. m.

Regreso desde Ancón (Playa Las Conchitas) hacia Chimpu Ocllo:

4:00 p. m., 4:30 p. m., 5:00 p. m., 5:30 p. m., 6:00 p. m. y 6:30 p. m.

@atuperu 🌞🏖️ ¡Rumbo a la playita! Desde hoy súmate al Playero Ancón 🚍 y llega fácil y seguro a las playas de Miramar y Las Conchitas. 💸 Tarifa única de S/ 6.00 (con medio pasaje). ⏰ Fines de semana desde las 11:00 a.m. hasta las 6:30 p.m. 📍 Salimos de Carabayllo. Más rápido, formal y sin pagar de más. ¡El verano se disfruta mejor así! 😎🌊 ♬ sonido original - ATU Perú

¿QUÉ PLAYAS DE LIMA SON CONSIDERADAS COMO PET FRIENDLY?

Es usual que durante la temporada de verano muchos peruanos opten por pasar gran parte del día en las principales playas, ya sea con la familia o amigos. Precisamente, se ha vuelto habitual visitar estos paradisíacos lugares junto a las mascotas; sin embargo, por lo general, no todos están habilitados para ello. Aun así, una buena noticia han recibido los amantes de los animales, ya que ciertos balnearios permiten el ingreso libre de perros, siempre que respeten las reglas como el uso obligatorio de correa, la correcta recolección de desechos y la supervisión constante de los dueños. Por su parte, el Ministerio de Salud (Minsa) instó a la población a no ingresar al mar ni a las piscinas públicas con mascotas, debido a que podrían poner en riesgo a niños y adultos mayores, especialmente por la posible transmisión de hongos, ácaros, pulgas y garrapatas. A continuación, te presentamos las playas pet friendly en Lima compartido por ATV+: