Defensoría del Pueblo rechaza cierre de la playa Agua Dulce y exhorta a garantizar libre acceso

Defensoría pide anular cierre de Agua Dulce por considerarlo desproporcionado. (Foto: César Grados / @photo.gec)
Por Redacción EC

La Defensoría del Pueblo expresó su rechazo al cierre de la playa Agua Dulce, dispuesto por la Municipalidad de Chorrillos para este domingo 15 de febrero de 2026, y exhortó a la comuna a garantizar el libre acceso a este espacio público, así como a asumir plenamente su responsabilidad en la gestión de limpieza y mantenimiento.

